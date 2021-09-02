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Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе в 2021 году
Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе в 2021 году - РИА Новости, 02.09.2021
Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе в 2021 году
Рост цен на газ в Европе в 2021 году носит временный характер и был вызван восстановлением мировой экономики, а также резким увеличением спроса после кризиса... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T22:16
2021-09-02T22:16
экономика
азербайджан
италия
северный поток
северный поток — 2
цены на нефть
россия
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Рост цен на газ в Европе в 2021 году носит временный характер и был вызван восстановлением мировой экономики, а также резким увеличением спроса после кризиса пандемии коронавируса, сказал РИА Новости президент Европейского общества инженеров и промышленников, а также бывший представитель Европейской комиссии Самюэль Фурфари (Samuele Furfari)."Рост цен, который мы наблюдаем сейчас, не продлится – он носит циклический характер. После кризиса пандемии COVID-19 мы наблюдаем восстановление экономики, и спрос резко вырос, отсюда и временное давление на спотовые цены", -Спотовые цены на газ в Европе росли с начала 2021 года, что было вызвано, среди прочего, экстремальными погодными условиями, и менее чем за год газ для Западной Европы подорожал на 50%. По словам эксперта, летом такая динамика цен была незаметна, но зимой потребители увидят эти изменения.К причинам роста цен на газ в Европе эксперт также относит факторы, связанные с обслуживанием трубопроводов. Фурфари отметил, что газопроводы, проходящие через Украину, довольно старые, а качество их сварных швов уступает современным, что приводит к значительным потерям газа. "Вероятно, это один из факторов, о котором мы не говорим и из-за которого Россия и Германия решили разработать "Северный поток" и "Северный поток 2", - сказал эксперт.Фурфари полагает, что позднее в текущем году спотовые цены снизятся из-за высокого уровня предложения, учитывая, что более не существует монополии на рынке. В то время как Россия поставляет 40% газа, потребляемого в Европе, есть также поставки из Катара, Алжира, США и Азербайджана, существуют трубопроводы, ведущие в Италию через Турцию, Балканы и Адриатическое море, не говоря уже о запуске "Северного потока 2".Эксперт считает, что из-за отказа европейских стран от ядерной энергетики газ станет основным источником энергии в регионе.
https://ria.ru/20210902/gazoprovod-1748368714.html
https://ria.ru/20210825/gazoprovod-1747174829.html
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экономика, азербайджан, италия, северный поток, северный поток — 2, цены на нефть, россия
22:16 02.09.2021
 
Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе в 2021 году

Бывший представитель Еврокомиссии Фурфари объяснил рост цен на газ в Европе в 2021 году

© Fotolia / AshDesignЦены на топливо
Цены на топливо - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Fotolia / AshDesign
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Рост цен на газ в Европе в 2021 году носит временный характер и был вызван восстановлением мировой экономики, а также резким увеличением спроса после кризиса пандемии коронавируса, сказал РИА Новости президент Европейского общества инженеров и промышленников, а также бывший представитель Европейской комиссии Самюэль Фурфари (Samuele Furfari).
"Рост цен, который мы наблюдаем сейчас, не продлится – он носит циклический характер. После кризиса пандемии COVID-19 мы наблюдаем восстановление экономики, и спрос резко вырос, отсюда и временное давление на спотовые цены", -
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Спотовые цены на газ в Европе росли с начала 2021 года, что было вызвано, среди прочего, экстремальными погодными условиями, и менее чем за год газ для Западной Европы подорожал на 50%. По словам эксперта, летом такая динамика цен была незаметна, но зимой потребители увидят эти изменения.
К причинам роста цен на газ в Европе эксперт также относит факторы, связанные с обслуживанием трубопроводов. Фурфари отметил, что газопроводы, проходящие через Украину, довольно старые, а качество их сварных швов уступает современным, что приводит к значительным потерям газа. "Вероятно, это один из факторов, о котором мы не говорим и из-за которого Россия и Германия решили разработать "Северный поток" и "Северный поток 2", - сказал эксперт.
Фурфари полагает, что позднее в текущем году спотовые цены снизятся из-за высокого уровня предложения, учитывая, что более не существует монополии на рынке. В то время как Россия поставляет 40% газа, потребляемого в Европе, есть также поставки из Катара, Алжира, США и Азербайджана, существуют трубопроводы, ведущие в Италию через Турцию, Балканы и Адриатическое море, не говоря уже о запуске "Северного потока 2".
Эксперт считает, что из-за отказа европейских стран от ядерной энергетики газ станет основным источником энергии в регионе.
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