https://ria.ru/20210902/tsentr-1748335378.html

Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр

Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр - РИА Новости, 02.09.2021

Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр

Президент РФ Владимир Путин посетил Дальневосточный тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:20

2021-09-02T12:20

2021-09-02T12:20

общество

владимир путин

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Дальневосточный тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского, передает корреспондент РИА Новости.Тренажерный центр был введен в эксплуатацию в 2021 году, на его базе ведется подготовка членов экипажей многофункциональных судов, привлекаются специалисты со всего мира. Интерес отмечается со стороны Филиппин, Вьетнама, Индии, ЮАР, Нигерии.По поручению Путина в университете действует "Школа под парусами", в рамках которой молодежь знакомится с историей Дальнего Востока, совершает морские походы на парусниках к местам боевой славы.Техническая база тренировочного центра позволяет готовить профессиональные составы экипажей кораблей на этапе их строительства.

https://ria.ru/20210902/voprosy-1748334303.html

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, дальний восток