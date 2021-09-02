https://ria.ru/20210902/tsentr-1748335378.html
Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр
Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр - РИА Новости, 02.09.2021
Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр
Президент РФ Владимир Путин посетил Дальневосточный тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:20
2021-09-02T12:20
2021-09-02T12:20
общество
владимир путин
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748329764_0:71:3156:1846_1920x0_80_0_0_bb33d79e3146b52b88a83402f62b1983.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Дальневосточный тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского, передает корреспондент РИА Новости.Тренажерный центр был введен в эксплуатацию в 2021 году, на его базе ведется подготовка членов экипажей многофункциональных судов, привлекаются специалисты со всего мира. Интерес отмечается со стороны Филиппин, Вьетнама, Индии, ЮАР, Нигерии.По поручению Путина в университете действует "Школа под парусами", в рамках которой молодежь знакомится с историей Дальнего Востока, совершает морские походы на парусниках к местам боевой славы.Техническая база тренировочного центра позволяет готовить профессиональные составы экипажей кораблей на этапе их строительства.
https://ria.ru/20210902/voprosy-1748334303.html
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748329764_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_aa9b9203ea601f640f107a08a2987904.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, дальний восток
Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр
Президент Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
посетил Дальневосточный тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского, передает корреспондент РИА Новости.
Тренажерный центр был введен в эксплуатацию в 2021 году, на его базе ведется подготовка членов экипажей многофункциональных судов, привлекаются специалисты со всего мира. Интерес отмечается со стороны Филиппин, Вьетнама, Индии, ЮАР, Нигерии.
По поручению Путина в университете действует "Школа под парусами", в рамках которой молодежь знакомится с историей Дальнего Востока, совершает морские походы на парусниках к местам боевой славы.
Техническая база тренировочного центра позволяет готовить профессиональные составы экипажей кораблей на этапе их строительства.