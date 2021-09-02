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Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр
Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр - РИА Новости, 02.09.2021
Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр
Президент РФ Владимир Путин посетил Дальневосточный тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:20
2021-09-02T12:20
общество
владимир путин
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Дальневосточный тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского, передает корреспондент РИА Новости.Тренажерный центр был введен в эксплуатацию в 2021 году, на его базе ведется подготовка членов экипажей многофункциональных судов, привлекаются специалисты со всего мира. Интерес отмечается со стороны Филиппин, Вьетнама, Индии, ЮАР, Нигерии.По поручению Путина в университете действует "Школа под парусами", в рамках которой молодежь знакомится с историей Дальнего Востока, совершает морские походы на парусниках к местам боевой славы.Техническая база тренировочного центра позволяет готовить профессиональные составы экипажей кораблей на этапе их строительства.
https://ria.ru/20210902/voprosy-1748334303.html
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общество, владимир путин, дальний восток
12:20 02.09.2021
 
Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр

Президент Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Дальневосточный тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского, передает корреспондент РИА Новости.
Тренажерный центр был введен в эксплуатацию в 2021 году, на его базе ведется подготовка членов экипажей многофункциональных судов, привлекаются специалисты со всего мира. Интерес отмечается со стороны Филиппин, Вьетнама, Индии, ЮАР, Нигерии.
По поручению Путина в университете действует "Школа под парусами", в рамках которой молодежь знакомится с историей Дальнего Востока, совершает морские походы на парусниках к местам боевой славы.
Техническая база тренировочного центра позволяет готовить профессиональные составы экипажей кораблей на этапе их строительства.
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