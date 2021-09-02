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Котяков рассказал о восстановлении рынка труда в регионах
Котяков рассказал о восстановлении рынка труда в регионах - РИА Новости, 02.09.2021
Котяков рассказал о восстановлении рынка труда в регионах
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что около 40 регионов России не достигают допандемический уровень по рынку труда. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:47
2021-09-02T06:47
2021-09-02T10:57
экономика
антон котяков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что около 40 регионов России не достигают допандемический уровень по рынку труда.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:47 02.09.2021 (обновлено: 10:57 02.09.2021)
Котяков рассказал о восстановлении рынка труда в регионах
Котяков: около 40 регионов не достигают допандемического уровня по рынку труда