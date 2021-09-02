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Рынок труда в России вернулся на допандемический уровень, заявил Котяков
Рынок труда в России вернулся на допандемический уровень, заявил Котяков - РИА Новости, 02.09.2021
Рынок труда в России вернулся на допандемический уровень, заявил Котяков
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T02:51
2021-09-02T02:51
2021-09-02T03:07
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
антон котяков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень.Согласно опубликованным накануне данным Росстата, безработица в России в июле снизилась до 4,5% и оказалась ниже уровня допандемийного марта 2020 года в 4,7%.Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
02:51 02.09.2021 (обновлено: 03:07 02.09.2021)
Рынок труда в России вернулся на допандемический уровень, заявил Котяков
Глава Минтруда Котяков: рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень