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Рынок труда в России вернулся на допандемический уровень, заявил Котяков

Рынок труда в России вернулся на допандемический уровень, заявил Котяков - РИА Новости, 02.09.2021

Рынок труда в России вернулся на допандемический уровень, заявил Котяков

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T02:51

2021-09-02T02:51

2021-09-02T03:07

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

антон котяков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень.Согласно опубликованным накануне данным Росстата, безработица в России в июле снизилась до 4,5% и оказалась ниже уровня допандемийного марта 2020 года в 4,7%.Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

владивосток

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)