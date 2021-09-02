https://ria.ru/20210902/transport-1748285735.html

ГТЛК и Mitsui O.S.K. Lines будут развивать проекты по водному транспорту

ГТЛК и Mitsui O.S.K. Lines будут развивать проекты по водному транспорту - РИА Новости, 02.09.2021

ГТЛК и Mitsui O.S.K. Lines будут развивать проекты по водному транспорту

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на площадке Восточного экономического форума заключила соглашение о намерениях с японской судоходной... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:02

2021-09-02T08:02

2021-09-02T08:02

экономика

япония

новатэк

государственная транспортная лизинговая компания

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на площадке Восточного экономического форума заключила соглашение о намерениях с японской судоходной компанией Mitsui O.S.K. Lines по развитию проектов в сфере водного транспорта, сообщает российская компания."Соглашение предусматривает приобретение Mitsui O.S.K. Lines 49% акций проектных компаний GTLK Asia (дочерняя компания ГТЛК) и привлечение финансирования со стороны государственного банка JBIC и группы коммерческих японских банков для реализации совместных инициатив в сфере водного транспорта", - говорится в релизе.Уточняется, что японские инвесторы обеспечат рефинансирование строительства двух плавучих хранилищ газа емкостью 360 тысяч кубических метров, которые предназначены для передачи в долгосрочный лизинг ООО "Арктическая перевалка" (совместное предприятие ПАО "Новатэк" и французской компании TotalEnergies S. E.) и последующего размещения в бухте Бечевинская в Камчатском крае и бухте Ура в Мурманской области."ГТЛК впервые удалось привлечь иностранный капитал для реализации масштабного проекта на Северном морском пути... Подписанное соглашение также отражает увеличение роли зеленых проектов в портфеле ГТЛК в рамках ESG-трансформации компании. Поставка плавучих хранилищ газа – это шаг в сторону развития зеленых источников энергии и снижения выброса вредных веществ", – цитирует пресс-служба слова гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха во время церемонии подписания документа.ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. GTLK Asia зарегистрирована в Гонконге в 2018 году и является частью зарубежной лизинговой платформы GTLK Global Business, созданной ГТЛК для экспорта финансовых, лизинговых услуг.Mitsui O.S.K. Lines – японская транспортная компания со штаб-квартирой в Токио. Одна из крупнейших судоходных компаний в мире.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, япония, новатэк, государственная транспортная лизинговая компания, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)