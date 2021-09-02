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Банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке
Банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021
Банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке
Итальянский банк "Интеза", входящий в группу Intesa Sanpaolo, считает интересными территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и Свободный порт... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:51
2021-09-02T06:51
экономика
банк интеза
дальний восток
антонио фаллико
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Итальянский банк "Интеза", входящий в группу Intesa Sanpaolo, считает интересными территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и Свободный порт Владивосток, заявил президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико."Итальянский бизнес, в частности банк "Интеза", готов обратить внимание на следующие особенности Дальнего Востока. Во-первых, интерес представляет наличие специальных экономических режимов - это территория опережающего развития и Свободный порт Владивосток", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По словам Фаллико, использование преимуществ таких зон должно быть понятно и доступно для иностранного бизнеса."Во-вторых, необходимо пользоваться географической близостью Дальнего Востока к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который является наиболее динамично развивающимся в мире", - добавил он.При этом он отметил, что итальянской стороне нечем похвастаться в плане количества деловых связей бизнеса Италии с Дальним Востоком России.Как сказал Фаллико, развитие связей с Дальним Востоком России открывает для итальянского бизнеса возможность обменов с бизнесом Китая и Японии из-за их географической близости.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, банк интеза, дальний восток, антонио фаллико, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:51 02.09.2021
 
Банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке

Итальянский банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Итальянский банк "Интеза", входящий в группу Intesa Sanpaolo, считает интересными территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и Свободный порт Владивосток, заявил президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико.
"Итальянский бизнес, в частности банк "Интеза", готов обратить внимание на следующие особенности Дальнего Востока. Во-первых, интерес представляет наличие специальных экономических режимов - это территория опережающего развития и Свободный порт Владивосток", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По словам Фаллико, использование преимуществ таких зон должно быть понятно и доступно для иностранного бизнеса.
"Во-вторых, необходимо пользоваться географической близостью Дальнего Востока к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который является наиболее динамично развивающимся в мире", - добавил он.
ВЭФ 2021
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При этом он отметил, что итальянской стороне нечем похвастаться в плане количества деловых связей бизнеса Италии с Дальним Востоком России.
Как сказал Фаллико, развитие связей с Дальним Востоком России открывает для итальянского бизнеса возможность обменов с бизнесом Китая и Японии из-за их географической близости.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаБанк ИнтезаДальний ВостокАнтонио ФалликоРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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