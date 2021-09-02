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Банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке

Банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021

Банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке

Итальянский банк "Интеза", входящий в группу Intesa Sanpaolo, считает интересными территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и Свободный порт... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:51

2021-09-02T06:51

2021-09-02T06:51

экономика

банк интеза

дальний восток

антонио фаллико

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Итальянский банк "Интеза", входящий в группу Intesa Sanpaolo, считает интересными территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и Свободный порт Владивосток, заявил президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико."Итальянский бизнес, в частности банк "Интеза", готов обратить внимание на следующие особенности Дальнего Востока. Во-первых, интерес представляет наличие специальных экономических режимов - это территория опережающего развития и Свободный порт Владивосток", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По словам Фаллико, использование преимуществ таких зон должно быть понятно и доступно для иностранного бизнеса."Во-вторых, необходимо пользоваться географической близостью Дальнего Востока к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который является наиболее динамично развивающимся в мире", - добавил он.При этом он отметил, что итальянской стороне нечем похвастаться в плане количества деловых связей бизнеса Италии с Дальним Востоком России.Как сказал Фаллико, развитие связей с Дальним Востоком России открывает для итальянского бизнеса возможность обменов с бизнесом Китая и Японии из-за их географической близости.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210830/zhurnal-1747800026.html

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экономика, банк интеза, дальний восток, антонио фаллико, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)