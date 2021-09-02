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Банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке
Банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021
Банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке
Итальянский банк "Интеза", входящий в группу Intesa Sanpaolo, считает интересными территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и Свободный порт... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:51
2021-09-02T06:51
2021-09-02T06:51
экономика
банк интеза
дальний восток
антонио фаллико
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Итальянский банк "Интеза", входящий в группу Intesa Sanpaolo, считает интересными территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и Свободный порт Владивосток, заявил президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико."Итальянский бизнес, в частности банк "Интеза", готов обратить внимание на следующие особенности Дальнего Востока. Во-первых, интерес представляет наличие специальных экономических режимов - это территория опережающего развития и Свободный порт Владивосток", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По словам Фаллико, использование преимуществ таких зон должно быть понятно и доступно для иностранного бизнеса."Во-вторых, необходимо пользоваться географической близостью Дальнего Востока к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который является наиболее динамично развивающимся в мире", - добавил он.При этом он отметил, что итальянской стороне нечем похвастаться в плане количества деловых связей бизнеса Италии с Дальним Востоком России.Как сказал Фаллико, развитие связей с Дальним Востоком России открывает для итальянского бизнеса возможность обменов с бизнесом Китая и Японии из-за их географической близости.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210830/zhurnal-1747800026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, банк интеза, дальний восток, антонио фаллико, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке
Итальянский банк "Интеза" считает интересными ТОРы на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Итальянский банк "Интеза", входящий в группу Intesa Sanpaolo, считает интересными территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и Свободный порт Владивосток, заявил президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза
" Антонио Фаллико
.
"Итальянский бизнес, в частности банк "Интеза", готов обратить внимание на следующие особенности Дальнего Востока. Во-первых, интерес представляет наличие специальных экономических режимов - это территория опережающего развития и Свободный порт Владивосток", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)
.
По словам Фаллико, использование преимуществ таких зон должно быть понятно и доступно для иностранного бизнеса.
"Во-вторых, необходимо пользоваться географической близостью Дальнего Востока к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который является наиболее динамично развивающимся в мире", - добавил он.
При этом он отметил, что итальянской стороне нечем похвастаться в плане количества деловых связей бизнеса Италии с Дальним Востоком России.
Как сказал Фаллико, развитие связей с Дальним Востоком России открывает для итальянского бизнеса возможность обменов с бизнесом Китая и Японии из-за их географической близости.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.