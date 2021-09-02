https://ria.ru/20210902/tiktok-1748271959.html
Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok - РИА Новости, 02.09.2021
Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме дал совет главам регионов по ведению аккаунтов в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:46
2021-09-02T05:46
2021-09-02T05:46
технологии
забайкальский край
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
александр осипов
tiktok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме дал совет главам регионов по ведению аккаунтов в соцсети TikTok.При этом он отметил, что для губернаторов не всё однозначно в этой соцсети. Ему периодически поступает вопрос: "Зачем Осипов ведёт Tik Tok, там только молодёжь или домохозяйки что-то рассказывают"."Я думаю, что все люди со стороны властей заслуживают внимания. Более того, к некоторым асоциальным группам невозможно достучаться, поддерживать коммуникацию, если не разговаривать с ними на близкой им платформе. В первую очередь здесь меня интересует молодёжь. Я хотел бы, чтобы мы работали, в данном случае через TikTok, чтобы молодые ребята знали, чем мы занимаемся, давали нам обратную связь соответствующую. Немаловажная у меня задача - формировать их представление о государственно-муниципальной службе и желание не только развиваться, жить ради себя, а что-то делать для других", - поделился Осипов.Он уточнил, что у него также катастрофически не хватает времени правильно вести аккаунт, так как каждым постом он занимается сам. "У меня нет времени их проектировать. Я вижу какую-то ситуацию - и думаю, не записать ли в Tik Tok. Но, во-первых, такие мысли не всегда возникают, во-вторых, не все мероприятия подходят. Поэтому количество постов и частота их регулярности не та, которую бы я хотел. Но тем не менее размещаю и имею соответствующий отклик, чему я очень рад. Поэтому буду наращивать и совершенствовать эту работу", - пообещал губернатор.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/investitsii-1748271487.html
забайкальский край
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_6e29c3cdd2723353f0d47113f68eb78b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, забайкальский край, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, александр осипов, tiktok
Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
Глава Забайкалья Осипов посоветовал губернаторам использовать возможности TikTok
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме
дал совет главам регионов по ведению аккаунтов в соцсети TikTok.
"Если давать советы губернаторам, то сегодня большинство губернаторов очень глубокие, интересные, серьёзно работающие, переживающие за нужды людей руководители. Я практически всех лично знаю. То, что они делают, всё достойно внимания. Нужно правильно разместить по технологиям и правилам, которые сложились в этой соцсети. Например, (губернатор Курской области Роман) Старовойт взял недавно собаку из приюта. Если бы они это правильно сделали, это было бы тоже хитами убойными. Но у них мало времени, чтобы это показывать. Каждый день они делают десятки, иногда сотни реально интересных дел, но у самих не хватит времени, чтобы всё это рассказывать. Снимать по содержанию у них есть все возможности, но оформлять по времени не хватает. Но если они будут его тратить, то всё у них получится гораздо лучше, чем у меня", - рассказал Осипов.
При этом он отметил, что для губернаторов не всё однозначно в этой соцсети. Ему периодически поступает вопрос: "Зачем Осипов ведёт Tik Tok, там только молодёжь или домохозяйки что-то рассказывают".
"Я думаю, что все люди со стороны властей заслуживают внимания. Более того, к некоторым асоциальным группам невозможно достучаться, поддерживать коммуникацию, если не разговаривать с ними на близкой им платформе. В первую очередь здесь меня интересует молодёжь. Я хотел бы, чтобы мы работали, в данном случае через TikTok, чтобы молодые ребята знали, чем мы занимаемся, давали нам обратную связь соответствующую. Немаловажная у меня задача - формировать их представление о государственно-муниципальной службе и желание не только развиваться, жить ради себя, а что-то делать для других", - поделился Осипов.
Он уточнил, что у него также катастрофически не хватает времени правильно вести аккаунт, так как каждым постом он занимается сам. "У меня нет времени их проектировать. Я вижу какую-то ситуацию - и думаю, не записать ли в Tik Tok. Но, во-первых, такие мысли не всегда возникают, во-вторых, не все мероприятия подходят. Поэтому количество постов и частота их регулярности не та, которую бы я хотел. Но тем не менее размещаю и имею соответствующий отклик, чему я очень рад. Поэтому буду наращивать и совершенствовать эту работу", - пообещал губернатор.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока
в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.