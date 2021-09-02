https://ria.ru/20210902/tiktok-1748271959.html

Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok

Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok - РИА Новости, 02.09.2021

Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме дал совет главам регионов по ведению аккаунтов в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:46

2021-09-02T05:46

2021-09-02T05:46

технологии

забайкальский край

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

александр осипов

tiktok

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме дал совет главам регионов по ведению аккаунтов в соцсети TikTok.При этом он отметил, что для губернаторов не всё однозначно в этой соцсети. Ему периодически поступает вопрос: "Зачем Осипов ведёт Tik Tok, там только молодёжь или домохозяйки что-то рассказывают"."Я думаю, что все люди со стороны властей заслуживают внимания. Более того, к некоторым асоциальным группам невозможно достучаться, поддерживать коммуникацию, если не разговаривать с ними на близкой им платформе. В первую очередь здесь меня интересует молодёжь. Я хотел бы, чтобы мы работали, в данном случае через TikTok, чтобы молодые ребята знали, чем мы занимаемся, давали нам обратную связь соответствующую. Немаловажная у меня задача - формировать их представление о государственно-муниципальной службе и желание не только развиваться, жить ради себя, а что-то делать для других", - поделился Осипов.Он уточнил, что у него также катастрофически не хватает времени правильно вести аккаунт, так как каждым постом он занимается сам. "У меня нет времени их проектировать. Я вижу какую-то ситуацию - и думаю, не записать ли в Tik Tok. Но, во-первых, такие мысли не всегда возникают, во-вторых, не все мероприятия подходят. Поэтому количество постов и частота их регулярности не та, которую бы я хотел. Но тем не менее размещаю и имею соответствующий отклик, чему я очень рад. Поэтому буду наращивать и совершенствовать эту работу", - пообещал губернатор.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/investitsii-1748271487.html

забайкальский край

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технологии, забайкальский край, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, александр осипов, tiktok