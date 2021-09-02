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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/testy-1748308934.html
ФМБА разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда
ФМБА разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда - РИА Новости, 02.09.2021
ФМБА разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда
Федеральное медико-биологическое агентство разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда, заявила на сессии Восточного экономического форума... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:46
2021-09-02T11:39
распространение коронавируса
вероника скворцова
коронавирус covid-19
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда, заявила на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ФМБА Вероника Скворцова.Она напомнила, что существуют также тест-системы для разновидностей SARS-CoV-2 дельта и дельта-плюс.Мутацию йота выявили в США в ноябре прошлого года. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что, по предварительным данным из Нью-Йорка, этот вариант не приводит к более тяжелому течению и серьезной вспышке заражений.Лямбда-штамм впервые обнаружили в Перу в 2020 году. Он распространился в основном в Южной Америке. Японские ученые утверждают, что эта разновидность способна "уклоняться" от нейтрализующих антител и распространяется быстрее остальных, ВОЗ эту информацию пока изучает.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
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вероника скворцова, коронавирус covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф), коронавирус в россии
10:46 02.09.2021 (обновлено: 11:39 02.09.2021)
 
ФМБА разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда

Скворцова: ФМБА разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда, заявила на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ФМБА Вероника Скворцова.
Она напомнила, что существуют также тест-системы для разновидностей SARS-CoV-2 дельта и дельта-плюс.
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 00:43Распространение коронавируса
Найдено антитело, защищающее от всех известных штаммов коронавируса
Мутацию йота выявили в США в ноябре прошлого года. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что, по предварительным данным из Нью-Йорка, этот вариант не приводит к более тяжелому течению и серьезной вспышке заражений.
Лямбда-штамм впервые обнаружили в Перу в 2020 году. Он распространился в основном в Южной Америке. Японские ученые утверждают, что эта разновидность способна "уклоняться" от нейтрализующих антител и распространяется быстрее остальных, ВОЗ эту информацию пока изучает.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
Распространение коронавирусаВероника СкворцоваКоронавирус COVID-19Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Коронавирус в России
 
 
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