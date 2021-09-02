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ФМБА разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда

ФМБА разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда - РИА Новости, 02.09.2021

ФМБА разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда

Федеральное медико-биологическое агентство разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда, заявила на сессии Восточного экономического форума... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:46

2021-09-02T10:46

2021-09-02T11:39

распространение коронавируса

вероника скворцова

коронавирус covid-19

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда, заявила на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ФМБА Вероника Скворцова.Она напомнила, что существуют также тест-системы для разновидностей SARS-CoV-2 дельта и дельта-плюс.Мутацию йота выявили в США в ноябре прошлого года. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что, по предварительным данным из Нью-Йорка, этот вариант не приводит к более тяжелому течению и серьезной вспышке заражений.Лямбда-штамм впервые обнаружили в Перу в 2020 году. Он распространился в основном в Южной Америке. Японские ученые утверждают, что эта разновидность способна "уклоняться" от нейтрализующих антител и распространяется быстрее остальных, ВОЗ эту информацию пока изучает.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.

https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html

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вероника скворцова, коронавирус covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф), коронавирус в россии