https://ria.ru/20210902/test-1748275480.html

Минтранс запустит тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева"

Минтранс запустит тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева" - РИА Новости, 02.09.2021

Минтранс запустит тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева"

Минтранс РФ планирует запустить тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева" с 2022 года, следует из сообщения министерства со ссылкой на... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:50

2021-09-02T06:50

2021-09-02T06:50

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ планирует запустить тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева" с 2022 года, следует из сообщения министерства со ссылкой на соответствующее заявление на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замглавы ведомства, председателя набсовета ЦТЛ Кирилла Богданова."Министерство транспорта совместно с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) формируют заявку для создания беспилотных логистических коридоров в рамках экспериментальных правовых режимов. Реализация проекта, одобренного ранее правительством России, в формате "цифровых песочниц" позволит уже со следующего года начать тестовые заезды беспилотных грузовиков на участках трассы М-11 "Нева", - сообщили в пресс-службе министерства.Там также отметили, что программа экспериментального правового режима будет направлена в Минэкономразвития в установленном порядке, а эксперимент станет первым шагом к масштабному коммерческому использованию беспилотных грузовиков на магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года и запуску автономных перевозок между Азией и Европой к 2030 году."Инициатива подготовлена с участием более 20 компаний, представляющих всех участников цепочки – разработчиков цифровых систем и сервисов, дорожной инфраструктуры, автопроизводителей и грузоперевозчиков... Этот инструмент открывает реальную возможность начать тестирование грузовиков в беспилотном режиме, одновременно отрабатывая новые нормы правового и технического регулирования, инновационные организационно-технические решения и логистические бизнес-модели", – пояснил замминистра.Также на полях ВЭФ Богданов подписал соглашение с новыми участниками проекта "Беспилотные логистические коридоры" – компаниями Volvo, "Почта России", Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и компанией "ВТБ Инфраструктурный холдинг". Они дополнили формируемый проектный консорциум, в который в рамках ПМЭФ-2021 вошли ассоциация ЦТЛ, "Камаз", "Национальные телематические системы" (НТС), "Сберавтотех", "Деловые линии", Globaltruck, "Первая экспедиционная компания" (ПЭК) и X5 Group.Кроме того, в Минтрансе напомнили, что использование автономных грузовиков на М-11 на четверть увеличит коммерческую скорость доставки грузов, а при дальнейшем развитии сети дорог для беспилотных автомобилей этот показатель вырастет на 150% для поездок более одного дня за счет движения в ночное время. Проект позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай – Европа, также считают в министерстве.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/trassa-1748270590.html

https://ria.ru/20210901/znak-1748177784.html

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экономика, технологии, азия, москва, втб, петербургский международный экономический форум (фонд), государственная транспортная лизинговая компания, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)