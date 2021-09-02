https://ria.ru/20210902/televidenie-1748422757.html

Телевидение не может устареть, считает Эрнст

Телевидение не может устареть, считает Эрнст - РИА Новости, 02.09.2021

Телевидение не может устареть, считает Эрнст

Телевидение само по себе не устареет, потребность в контенте сохраняется, устаревают лишь технические способы доставки контента, считает генеральный директор... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T19:29

2021-09-02T19:29

2021-09-02T19:29

общество

технологии

константин эрнст

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Телевидение само по себе не устареет, потребность в контенте сохраняется, устаревают лишь технические способы доставки контента, считает генеральный директор ОАО "Первый канал" Константин Эрнст."Телевидении само по себе не может устареть. Да, устаревает история с "сеткой". Единственное глобальное изменение в том, что у телевидения была "сетка" и все каналы бились через программирование, кто сделает более хитрую "сетку" с более точным продуктом. Сейчас из-за того, что интернет позволяет смотреть отложено тогда, когда тебе нужно, "сетка" убита. Это (сетка вещания - ред.) кажется образом телевидения, но на самом деле потребность в контенте, потребность смотреть что-то общее, что можно обсуждать, пусть даже в разное время, она осталась", - сказал Эрнст на марафоне "Новое знание".По его словам, телевидение не устареет, устаревают технические способы доставки контента.

https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html

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2021

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общество, технологии, константин эрнст, первый канал (телеканал)