https://ria.ru/20210902/telegram-1748318267.html

В Кремле мониторят информацию, распространяемую в Telegram-каналах

В Кремле мониторят информацию, распространяемую в Telegram-каналах - РИА Новости, 02.09.2021

В Кремле мониторят информацию, распространяемую в Telegram-каналах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль мониторит информацию, распространяемую в Telegram-каналах. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:23

2021-09-02T11:23

2021-09-02T11:30

политика

дмитрий песков

общество

российское общество "знание"

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль мониторит информацию, распространяемую в Telegram-каналах."Мы, конечно, мониторим Telegram-каналы, это стало неотъемлемой частью нашего всего информационного пространства. Это такой скорее феномен российский, Telegram-каналы, потому что в англоязычном сегменте они не получили такого информационного значения, как у нас. Это очень важный сегмент. Конечно, мы смотрим", - заявил Песков в рамках марафона российского общества "Знание".

https://ria.ru/20210831/telegram-1747951401.html

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2021

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политика, дмитрий песков, общество, российское общество "знание", россия