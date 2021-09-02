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В Кремле мониторят информацию, распространяемую в Telegram-каналах
В Кремле мониторят информацию, распространяемую в Telegram-каналах - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле мониторят информацию, распространяемую в Telegram-каналах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль мониторит информацию, распространяемую в Telegram-каналах. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:23
2021-09-02T11:30
политика
дмитрий песков
общество
российское общество "знание"
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль мониторит информацию, распространяемую в Telegram-каналах."Мы, конечно, мониторим Telegram-каналы, это стало неотъемлемой частью нашего всего информационного пространства. Это такой скорее феномен российский, Telegram-каналы, потому что в англоязычном сегменте они не получили такого информационного значения, как у нас. Это очень важный сегмент. Конечно, мы смотрим", - заявил Песков в рамках марафона российского общества "Знание".
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политика, дмитрий песков, общество, российское общество "знание", россия
11:23 02.09.2021 (обновлено: 11:30 02.09.2021)
 
В Кремле мониторят информацию, распространяемую в Telegram-каналах

Пресс-секретарь Путина Песков: Кремль мониторит информацию в Telegram-каналах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль мониторит информацию, распространяемую в Telegram-каналах.
"Мы, конечно, мониторим Telegram-каналы, это стало неотъемлемой частью нашего всего информационного пространства. Это такой скорее феномен российский, Telegram-каналы, потому что в англоязычном сегменте они не получили такого информационного значения, как у нас. Это очень важный сегмент. Конечно, мы смотрим", - заявил Песков в рамках марафона российского общества "Знание".
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Правительство запустило официальный Telegram-канал
 
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