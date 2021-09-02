https://ria.ru/20210902/tekhnologii-1748292996.html
Иванов призвал переходить на новые технологии в сельском хозяйстве
Иванов призвал переходить на новые технологии в сельском хозяйстве - РИА Новости, 02.09.2021
Иванов призвал переходить на новые технологии в сельском хозяйстве
Сельское хозяйство, в том числе в РФ, должно переходить на новые технологии, которые позволяют сокращать объемы выбросов углекислого газа, заявил специальный... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:10
2021-09-02T09:10
2021-09-02T09:10
экономика
сергей иванов (политик)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Сельское хозяйство, в том числе в РФ, должно переходить на новые технологии, которые позволяют сокращать объемы выбросов углекислого газа, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая на ВЭФ.По его словам, Большой объем выброса CO2 идет от сельского хозяйства."Никто не собирается сворачивать сельское хозяйство, но технология вспашки земли, мясное животноводство... Одна корова чего стоит. Сельскому хозяйству, в том числе нашему, надо искать и переходить на технологии, которые позволяют резко сократить выбросы", - сказал Иванов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210624/tpu-1738267315.html
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экономика, сергей иванов (политик), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Иванов призвал переходить на новые технологии в сельском хозяйстве
Советник президента Иванов призвал переходить на новые технологии в сельском хозяйстве