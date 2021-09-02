https://ria.ru/20210902/teatr-1748203610.html

Богомолов, Могучий, Асмус и Колумб. Что нового в театрах в этом сезоне

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Богомолов, Могучий, Асмус и Колумб. Что нового в театрах в этом сезоне

Сезон только начинается, но театры уже подготовили множество новых спектаклей. Кристина Асмус станет Леди Макбет, Игорь Верник окажется на Покровских воротах, в РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:00

2021-09-02T08:00

2021-09-02T16:25

константин богомолов

диана вишнева

большой драматический театр товстоногова

мариинский театр

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

андрей могучий

игорь верник

кристина асмус

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Сезон только начинается, но театры уже подготовили множество новых спектаклей. Кристина Асмус станет Леди Макбет, Игорь Верник окажется на Покровских воротах, в Мариинку приедет Колумб, а в Москву — лучшее из БДТ. О том, что интересного на подмостках, — в материале РИА Новости.Квест на БроннойТеатр на Малой Бронной готовит спектакль-квест "Дядя Лева" в постановке Константина Богомолова.В основе — пьеса Леонида Зорина "Покровские ворота". Льва Евгеньевича Хоботова, одного из главных героев, сыграет Александр Семчев. Как и во многих других проектах Богомолова, распределение остальных ролей держат в секрете.В театре предлагают прийти на спектакль и самим угадать, кто есть кто. На сцену выйдут Ирина Старшенбаум, Игорь Верник, Яна Кошкина, Александра Ребенок."Мы не реконструируем коммунальную среду пятидесятых, но и не переносим сюжет "Покровских ворот" в наше время — это невозможно, — говорит художник спектакля Лариса Ломакина. — Поэтому прошлое представлено глазами постаревшего героя. При этом у нас на сцене не будет стен, только мебель и камеры с экранами".Предпремьерные показы спектакля намечены на 8, 13, 18 сентября.Классика в ЕрмоловойПервой премьерой 96-го театрального сезона Театра Ермоловой станет "Леди Макбет Мценского уезда".Пьесу Николая Лескова адаптировал Данил Чащин. Кристина Асмус сыграет трагическую историю Катерины, страстной замужней купчихи, которая влюбилась в приказчика Сергея. Выданная замуж по расчету, она безумно и бездумно привязывается к Сергею и совершает ради него безрассудные поступки. Положение в обществе, достаток теперь для нее ничего не значат.У Лескова все начинается с того, что у героини прорвало плотину чувств. В спектакле покажут, как такая деструктивная энергия выйдет из берегов, если ее не сбрасывать.Как отмечают создатели, место действия спектакля — Россия, время действия — всегда.Спектакли намечены на 18, 19 и 25 сентября.Из Берлина в МосквуВ новом спектакле Кирилла Серебренникова "Декамерон" (совместный проект Deutsches Theater Berlin и Гоголь-центра) участвуют пять российских и столько же немецких актеров.Премьера сначала прошла в Берлине, потом случилась пандемия, и теперь —долгожданная премьера в Москве."Это уже знаковый проект, — цитируют в театре Серебренникова. — Хочется называть его пророческим не потому, что в нем про людей, которые прячутся от чумы (или эпидемии) и рассказывают любовные истории, а потому, что он о том, что любовь преодолевает любые обстоятельства. Если люди любят — все будет хорошо""Декамерон" Боккаччо состоит из новелл, рассказанных молодыми героями, сбежавшими из зараженной чумой Флоренции. Серебренников выбрал десять историй о любви и перенес действие из XIV века в наши дни. Как оказалось, человеческие отношения и страсти не сильно изменились с тех пор.В спектакле заняты Филипп Авдеев, Виктория Мирошниченко, Георгий Кудренко, Ян Гэ, Олег Гущин, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер/Ирина Выборнова, Регина Циммерманн, Жоржетта Ди.Премьерные постановки намечены на 6, 7, 8, 9 сентября.Оперный раритет в МариинкеМариинский театр продолжает знакомить публику с оперными раритетами: в сентябре здесь представят работу итальянского композитора Альберто Франкетти "Христофор Колумб", созданную в 1892 году к 400-летию открытия Америки.В театре отмечают, что это первое исполнение произведения в России. Интересно, что либретто создал Луиджи Иллика, который прославился, работая с Джакомо Пуччини.Перед зрителями появятся герой-баритон (Колумб), его друг-тенор (Гевара), злодей-бас (Хименес). Значительная часть партий — мужская, что неудивительно, учитывая "морской" характер оперы. За женскую часть будет отвечать королева Изабелла.В заглавной партии выступит баритон Владимир Мороз. За дирижерским пультом ― итальянский маэстро Альвизе Казеллати.Постановку представят 28 сентября в Концертном зале Мариинского театра.Из Петербурга в МосквуВ сентябре из Петербурга в Москву на масштабные гастроли приезжает БДТ имени Товстоногова. Причем привозит все самое знаковое и новое."БДТ посещает Москву каждый год, но на этот раз мы представим самую большую программу за последние годы, и на это есть основания: до ноября историческое здание театра закрыто на ремонт, — поясняет худрук театра Андрей Могучий. — Это повод открыть новый, 104-й, сезон БДТ в Москве, показав единым блоком внушительную часть нашего современного репертуара".Основной площадкой станет "Современник", который позднее отправится в Санкт-Петербург с ответными гастролями.В сентябре БДТ представит "Волнение" Ивана Вырыпаева с Алисой Фрейндлих (13, 15 сентября), "Джульетту" (24, 25, 26 сентября в театре имени Пушкина), "Несолнечный город" (14, 15 сентября), "Губернатора" в постановке Могучего (21 сентября в МХТ имени Чехова), "Ночного писателя" (по мотивам "Ночных дневников" Яна Фабра, 18 сентября).Современные драматургиА в самом "Современнике" пройдет фестиваль молодой драматургии "Любимовка".В основной программе — 24 пьесы авторов со всей России, Украины, из Белоруссии, Азербайджана, Болгарии. Во внеконкурсной, которую курирует худрук театра Виктор Рыжаков, представлены пять произведений уже состоявшихся авторов.Одна из главных читок блока "Специальные события" пройдет 10 сентября: Иван Вырыпаев прочитает свою пьесу "Закрытое исследование. New Constructive Ethics" по Zoom. Услышать премьеру смогут те, кто будет присутствовать в онлайн-зале во время мероприятия."Одна из главных задач — продолжить укреплять позиции драматургов в современном театре, заявляя их участниками создания спектакля, а не только авторами текстов", — говорит арт-директор фестиваля Юрий Шехватов.Вход свободный, необходима регистрация на сайте смотра. Также будут доступны трансляции на YouTube-канале фестиваля, записи останутся в доступе (кроме читки новой пьесы Вырыпаева).Фестиваль пройдет с 2 по 10 сентября.Маяковские студентыПремьерой предъюбилейного, 99-го, сезона Театра Маяковского станет спектакль "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова. Режиссером и автором инсценировки выступит Никита Кобелев.Это дипломный спектакль Мастерской Миндаугаса Карбаускиса (ГИТИС), рассказывающий историю взросления, первых разочарований и смены убеждений.Главного героя, Александра Адуева, приехавшего в Петербург к своему дяде Петру Ивановичу, играют сразу пять артистов. Каждый покажет свою версию эволюции героя: от восторженного провинциального юноши до равнодушного и беспринципного карьериста.Время действия деликатно перенесли в сегодняшние дни. Ведь рассказ о провинциальном романтике, "научившемся" жить по принятым в обществе законам, актуален и сейчас."В этой истории молодые люди сталкиваются со взрослой жизнью, — рассказывает режиссер Никита Кобелев. — И когда мы работали, пытались в героях отыскать их личное отношение к событиям, чтобы они рассказывали о себе, о своих проблемах. Это был важный опыт — понимать, что ты должен быть не просто исполнителем, говорить чужие слова, но сделать их собственными, рассказать через них свою историю".Премьера на Малой сцене Театра Маяковского намечена на 29 сентября.Контекст хореографииФестиваль Context. Diana Vishneva проходит в девятый раз. Кроме основной программы, организаторы подготовили звуковую и фотолаборатории, а еще мастер-классы хореографов из России, Испании и США, кинопрограмму и выпуск книги.Но главное — премьеры. Заявлены балеты "Шут" и "Шахерезада". В последнем участвует Диана Вишнева. Хореограф — Алексей Мирошниченко, исполнители — артисты Пермского театра оперы и балета. На площадках Москвы и Санкт-Петербурга представят футуристическую постановку "Pasionaria" от испанского коллектива La Veronal и хореографа Маркоса Морау, посвященную развитию человечества, чувствительности и чувственности.Кроме того, намечена премьера спектакля "Бумажный человек" Павла Глухова (покажут в пространствах ГМИИ и затем в Эрмитаже).Интересен и междисциплинарный проект "Nafs" ("Эго") Нурбека Батуллы. Он объединит национальную музыку, современную хореографию, изобразительное искусство и цифровые технологии. В основе постановки — древняя татарская поэма "История Иосифа". Премьера состоится в Москве в ДК "Рассвет", в Санкт-Петербурге — в пространстве Севкабель Порта.Расписание всех событий — на сайте фестиваля, который продлится до 4 октября.

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