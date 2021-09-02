https://ria.ru/20210902/taliby-1748381946.html

Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах

Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах - РИА Новости, 02.09.2021

Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах

Президент Фонда защиты национальных ценностей российский социолог Максим Шугалей после визита в Афганистан рассказал, что "Талибан"* пытается взять ситуацию под РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:46

2021-09-02T15:46

2021-09-02T15:46

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

исламское государство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746358538_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_998eefadff0eaf44c8fd460981807669.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Фонда защиты национальных ценностей российский социолог Максим Шугалей после визита в Афганистан рассказал, что "Талибан"* пытается взять ситуацию под контроль, но не терпит советов извне, "как им жить и что делать".Социолог несколько дней провел в Афганистане, где проводил исследование. В среду он вернулся в Россию."Я не знаю, что там пишут в СМИ про них, я не видел никаких зверств... Ситуация напряженная абсолютно в Афганистане, потому что есть бандиты, есть вкрапление, скажем так, по всей стране ячеек ИГИЛ*", - заявил он в ходе брифинга, который транслировался на странице медиацентра "Патриот" в "ВКонтакте".По его словам, в Афганистане "все говорят", что ячейки "Исламского государства"* "управляются теми же самыми Соединенными Штатами"."Я думаю, что со временем ситуация исправится. Есть видимые посылы со стороны "Талибана"*, чтобы эту ситуацию взять полностью под контроль и решить проблему. Главное - не вмешиваться. Они все говорят: "Не надо вмешиваться в эту ситуацию, хотите помочь - мы открыты к этой помощи для всех абсолютно"... но не надо извне принимать какие-то решения о том, как им жить, что они должны делать, что не должны", - подчеркнул Шугалей.По его впечатлению, талибы "открыты к сотрудничеству".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748363901.html

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, исламское государство, россия