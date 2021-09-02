https://ria.ru/20210902/taliby-1748381946.html
Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах
Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах - РИА Новости, 02.09.2021
Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах
Президент Фонда защиты национальных ценностей российский социолог Максим Шугалей после визита в Афганистан рассказал, что "Талибан"* пытается взять ситуацию под РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:46
2021-09-02T15:46
2021-09-02T15:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
исламское государство
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Фонда защиты национальных ценностей российский социолог Максим Шугалей после визита в Афганистан рассказал, что "Талибан"* пытается взять ситуацию под контроль, но не терпит советов извне, "как им жить и что делать".Социолог несколько дней провел в Афганистане, где проводил исследование. В среду он вернулся в Россию."Я не знаю, что там пишут в СМИ про них, я не видел никаких зверств... Ситуация напряженная абсолютно в Афганистане, потому что есть бандиты, есть вкрапление, скажем так, по всей стране ячеек ИГИЛ*", - заявил он в ходе брифинга, который транслировался на странице медиацентра "Патриот" в "ВКонтакте".По его словам, в Афганистане "все говорят", что ячейки "Исламского государства"* "управляются теми же самыми Соединенными Штатами"."Я думаю, что со временем ситуация исправится. Есть видимые посылы со стороны "Талибана"*, чтобы эту ситуацию взять полностью под контроль и решить проблему. Главное - не вмешиваться. Они все говорят: "Не надо вмешиваться в эту ситуацию, хотите помочь - мы открыты к этой помощи для всех абсолютно"... но не надо извне принимать какие-то решения о том, как им жить, что они должны делать, что не должны", - подчеркнул Шугалей.По его впечатлению, талибы "открыты к сотрудничеству".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748363901.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, исламское государство, россия
Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах
Социолог Максим Шугалей: талибы не терпят советов извне о том, как им жить и что делать
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Президент Фонда защиты национальных ценностей
российский социолог Максим Шугалей после визита в Афганистан
рассказал, что "Талибан
"* пытается взять ситуацию под контроль, но не терпит советов извне, "как им жить и что делать".
Социолог несколько дней провел в Афганистане, где проводил исследование. В среду он вернулся в Россию
.
"Я не знаю, что там пишут в СМИ про них, я не видел никаких зверств... Ситуация напряженная абсолютно в Афганистане, потому что есть бандиты, есть вкрапление, скажем так, по всей стране ячеек ИГИЛ*", - заявил он в ходе брифинга, который транслировался на странице медиацентра "Патриот" в "ВКонтакте".
По его словам, в Афганистане "все говорят", что ячейки "Исламского государства
"* "управляются теми же самыми Соединенными Штатами".
"Я думаю, что со временем ситуация исправится. Есть видимые посылы со стороны "Талибана"*, чтобы эту ситуацию взять полностью под контроль и решить проблему. Главное - не вмешиваться. Они все говорят: "Не надо вмешиваться в эту ситуацию, хотите помочь - мы открыты к этой помощи для всех абсолютно"... но не надо извне принимать какие-то решения о том, как им жить, что они должны делать, что не должны", - подчеркнул Шугалей.
По его впечатлению, талибы "открыты к сотрудничеству".
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США
после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией остается Панджшер
к северо-востоку от Кабула
.
* Запрещенная в России террористическая организация.