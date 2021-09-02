Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/taliby-1748381946.html
Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах
Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах - РИА Новости, 02.09.2021
Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах
Президент Фонда защиты национальных ценностей российский социолог Максим Шугалей после визита в Афганистан рассказал, что "Талибан"* пытается взять ситуацию под РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:46
2021-09-02T15:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
исламское государство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746358538_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_998eefadff0eaf44c8fd460981807669.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Фонда защиты национальных ценностей российский социолог Максим Шугалей после визита в Афганистан рассказал, что "Талибан"* пытается взять ситуацию под контроль, но не терпит советов извне, "как им жить и что делать".Социолог несколько дней провел в Афганистане, где проводил исследование. В среду он вернулся в Россию."Я не знаю, что там пишут в СМИ про них, я не видел никаких зверств... Ситуация напряженная абсолютно в Афганистане, потому что есть бандиты, есть вкрапление, скажем так, по всей стране ячеек ИГИЛ*", - заявил он в ходе брифинга, который транслировался на странице медиацентра "Патриот" в "ВКонтакте".По его словам, в Афганистане "все говорят", что ячейки "Исламского государства"* "управляются теми же самыми Соединенными Штатами"."Я думаю, что со временем ситуация исправится. Есть видимые посылы со стороны "Талибана"*, чтобы эту ситуацию взять полностью под контроль и решить проблему. Главное - не вмешиваться. Они все говорят: "Не надо вмешиваться в эту ситуацию, хотите помочь - мы открыты к этой помощи для всех абсолютно"... но не надо извне принимать какие-то решения о том, как им жить, что они должны делать, что не должны", - подчеркнул Шугалей.По его впечатлению, талибы "открыты к сотрудничеству".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748363901.html
https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746358538_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_51f4e3926fe863312dba619cc495bbfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, исламское государство, россия
15:46 02.09.2021
 
Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах

Социолог Максим Шугалей: талибы не терпят советов извне о том, как им жить и что делать

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Фонда защиты национальных ценностей российский социолог Максим Шугалей после визита в Афганистан рассказал, что "Талибан"* пытается взять ситуацию под контроль, но не терпит советов извне, "как им жить и что делать".
Социолог несколько дней провел в Афганистане, где проводил исследование. В среду он вернулся в Россию.
Боевики Талибана* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 14:19
Женщины вышли на митинг в Герате с требованием соблюдения их прав
"Я не знаю, что там пишут в СМИ про них, я не видел никаких зверств... Ситуация напряженная абсолютно в Афганистане, потому что есть бандиты, есть вкрапление, скажем так, по всей стране ячеек ИГИЛ*", - заявил он в ходе брифинга, который транслировался на странице медиацентра "Патриот" в "ВКонтакте".
По его словам, в Афганистане "все говорят", что ячейки "Исламского государства"* "управляются теми же самыми Соединенными Штатами".
"Я думаю, что со временем ситуация исправится. Есть видимые посылы со стороны "Талибана"*, чтобы эту ситуацию взять полностью под контроль и решить проблему. Главное - не вмешиваться. Они все говорят: "Не надо вмешиваться в эту ситуацию, хотите помочь - мы открыты к этой помощи для всех абсолютно"... но не надо извне принимать какие-то решения о том, как им жить, что они должны делать, что не должны", - подчеркнул Шугалей.
По его впечатлению, талибы "открыты к сотрудничеству".
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 12:27Захват власти в Афганистане талибами
В Панджшере заявили, что "Аль-Каида"* присоединилась к талибам
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанИсламское государствоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Кузбасс и "Сибшахтосрой" заключили соглашение о развитии туробъектов
06:47Квадратный метр в России подешевел до десяти процентов
06:46"Газпром нефть" переводит расчеты в китайских аэропортах в юани
06:45Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
Лента новостейМолния