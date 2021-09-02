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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/taliby-1748304837.html
СМИ: талибы начнут военную операцию в Панджшере
СМИ: талибы начнут военную операцию в Панджшере - РИА Новости, 02.09.2021
СМИ: талибы начнут военную операцию в Панджшере
"Талибан"* решил начать военную операцию против сил Фронта сопротивления в Панджшере, сообщает телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:30
2021-09-02T11:01
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. "Талибан"* решил начать военную операцию против сил Фронта сопротивления в Панджшере, сообщает телеканал Al-Jazeera.Это произошло после провала переговоров с их лидером Ахмадом Масудом, уточняется в материале со ссылкой на источник в движении. Другие подробности не приводятся.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Как ранее заявил Масуд, борьба прекратится, если новые власти создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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афганистан
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд
10:30 02.09.2021 (обновлено: 11:01 02.09.2021)
 
СМИ: талибы начнут военную операцию в Панджшере

Al-Jazeera: талибы начнут операцию в Панджшере после провала переговоров с сопротивлением

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. "Талибан"* решил начать военную операцию против сил Фронта сопротивления в Панджшере, сообщает телеканал Al-Jazeera.
Это произошло после провала переговоров с их лидером Ахмадом Масудом, уточняется в материале со ссылкой на источник в движении. Другие подробности не приводятся.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
Посмотреть
На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы.
Как ранее заявил Масуд, борьба прекратится, если новые власти создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военнослужащий армии США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Ахмад Масуд
 
 
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