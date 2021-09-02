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На судоверфи "Звезда" спустили на воду второй танкер типа "Афрамакс"
На судоверфи "Звезда" спустили на воду второй танкер типа "Афрамакс" - РИА Новости, 02.09.2021
На судоверфи "Звезда" спустили на воду второй танкер типа "Афрамакс"
Со стапелей судостроительного комплекса "Звезда" спущен на воду российский "зеленый" танкер типа "Афрамакс", сообщает пресс-служба нефтяной компании "Роснефть". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:25
2021-09-02T13:25
новости компаний - экономика
роснефть
россия
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Со стапелей судостроительного комплекса "Звезда" спущен на воду российский "зеленый" танкер типа "Афрамакс", сообщает пресс-служба нефтяной компании "Роснефть".Спущенный на воду танкер - второе судно серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн. Головной танкер "Владимир Мономах" был передан заказчику в декабре прошлого года.В пресс-релизе НК "Роснефть" указывается, что танкер типа "Афрамакс" предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких стандартов экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам.Длина судна – 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А.В настоящее время танкер отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний: работы по проверке систем и оборудования судна для дальнейшей подготовки к ходовым испытаниям и передаче заказчику.Пресс-служба напоминает, что на сегодняшний день в портфеле судостроительного комплекса "Звезда" – 12 танкеров типа "Афрамакс", десять из них – по заказу АО "Роснефтефлот" (профильное дочернее общество НК "Роснефть"). В настоящий момент в цехах и на стапеле предприятия ведётся изготовление и сборка шести танкеров типа "Афрамакс".
https://ria.ru/20210902/rosneft-1748338780.html
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новости компаний - экономика, роснефть, россия
13:25 02.09.2021
 

На судоверфи "Звезда" спустили на воду второй танкер типа "Афрамакс"

© Фото : пресс-служба РоснефтиНа судоверфи "Звезда" спустили на воду второй танкер типа "Афрамакс"
На судоверфи Звезда спустили на воду второй танкер типа Афрамакс - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : пресс-служба Роснефти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Со стапелей судостроительного комплекса "Звезда" спущен на воду российский "зеленый" танкер типа "Афрамакс", сообщает пресс-служба нефтяной компании "Роснефть".
Спущенный на воду танкер - второе судно серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн. Головной танкер "Владимир Мономах" был передан заказчику в декабре прошлого года.
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В пресс-релизе НК "Роснефть" указывается, что танкер типа "Афрамакс" предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких стандартов экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам.
Длина судна – 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А.
© Фото : пресс-служба РоснефтиНа судоверфи "Звезда" спустили на воду второй танкер типа "Афрамакс"
На судоверфи Звезда спустили на воду второй танкер типа Афрамакс - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : пресс-служба Роснефти
На судоверфи "Звезда" спустили на воду второй танкер типа "Афрамакс"
В настоящее время танкер отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний: работы по проверке систем и оборудования судна для дальнейшей подготовки к ходовым испытаниям и передаче заказчику.
Пресс-служба напоминает, что на сегодняшний день в портфеле судостроительного комплекса "Звезда" – 12 танкеров типа "Афрамакс", десять из них – по заказу АО "Роснефтефлот" (профильное дочернее общество НК "Роснефть"). В настоящий момент в цехах и на стапеле предприятия ведётся изготовление и сборка шести танкеров типа "Афрамакс".
 
Новости компаний - ЭкономикаРоснефтьРоссия
 
 
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