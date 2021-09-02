https://ria.ru/20210902/sud-1748291853.html

Барнаульский суд признал запрещенной информацию с iHerb

Барнаульский суд признал запрещенной информацию с iHerb - РИА Новости, 02.09.2021

Барнаульский суд признал запрещенной информацию с iHerb

Центральный районный суд Барнаула признал запрещённой информацию, опубликованную на популярном в России американском сайте по продаже витаминов и БАДов iHerb,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:03

2021-09-02T09:03

2021-09-02T09:03

происшествия

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здоровье - общество

россия

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БАРНАУЛ, 1 сен - РИА Новости. Центральный районный суд Барнаула признал запрещённой информацию, опубликованную на популярном в России американском сайте по продаже витаминов и БАДов iHerb, говорится в материалах суда."Категория дела… о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", запрещенной информацией… Результат рассмотрения: иск (заявление, жалоба) удовлетворён… Ответчик: IHerb LLS", - говорится в материалах суда.В соответствии с данными сайта суда, иск против iHerb подал прокурор Центрального района Барнаула. Одним из заинтересованных лиц указана алтайская региональная общественная организация потребителей "Народный контроль".По данным СМИ, именно представители "Народного контроля" стали инициаторами разбирательства. Организацию возмутило то, что на американском сайте размещена информация о свободной продаже и доставке в Россию товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатических лекарственных средств под видом БАДов, а также специального питания для спортсменов, ввоз которого запрещен без специального разрешения Минспорта.

https://ria.ru/20210830/roskomnadzor-1747892088.html

https://ria.ru/20200304/1568150737.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, барнаул, здоровье - общество, россия