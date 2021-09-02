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Барнаульский суд признал запрещенной информацию с iHerb
Барнаульский суд признал запрещенной информацию с iHerb - РИА Новости, 02.09.2021
Барнаульский суд признал запрещенной информацию с iHerb
Центральный районный суд Барнаула признал запрещённой информацию, опубликованную на популярном в России американском сайте по продаже витаминов и БАДов iHerb,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:03
2021-09-02T09:03
происшествия
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БАРНАУЛ, 1 сен - РИА Новости. Центральный районный суд Барнаула признал запрещённой информацию, опубликованную на популярном в России американском сайте по продаже витаминов и БАДов iHerb, говорится в материалах суда."Категория дела… о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", запрещенной информацией… Результат рассмотрения: иск (заявление, жалоба) удовлетворён… Ответчик: IHerb LLS", - говорится в материалах суда.В соответствии с данными сайта суда, иск против iHerb подал прокурор Центрального района Барнаула. Одним из заинтересованных лиц указана алтайская региональная общественная организация потребителей "Народный контроль".По данным СМИ, именно представители "Народного контроля" стали инициаторами разбирательства. Организацию возмутило то, что на американском сайте размещена информация о свободной продаже и доставке в Россию товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатических лекарственных средств под видом БАДов, а также специального питания для спортсменов, ввоз которого запрещен без специального разрешения Минспорта.
https://ria.ru/20210830/roskomnadzor-1747892088.html
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происшествия, барнаул, здоровье - общество, россия
09:03 02.09.2021
 
Барнаульский суд признал запрещенной информацию с iHerb

Барнаульский суд признал запрещенной информацию, опубликованную на сайте iHerb

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 1 сен - РИА Новости. Центральный районный суд Барнаула признал запрещённой информацию, опубликованную на популярном в России американском сайте по продаже витаминов и БАДов iHerb, говорится в материалах суда.
"Категория дела… о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", запрещенной информацией… Результат рассмотрения: иск (заявление, жалоба) удовлетворён… Ответчик: IHerb LLS", - говорится в материалах суда.
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В соответствии с данными сайта суда, иск против iHerb подал прокурор Центрального района Барнаула. Одним из заинтересованных лиц указана алтайская региональная общественная организация потребителей "Народный контроль".
По данным СМИ, именно представители "Народного контроля" стали инициаторами разбирательства. Организацию возмутило то, что на американском сайте размещена информация о свободной продаже и доставке в Россию товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатических лекарственных средств под видом БАДов, а также специального питания для спортсменов, ввоз которого запрещен без специального разрешения Минспорта.
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