Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/sputnik-1748311043.html
Глава РФПИ назвал объем инвестиций в создание вакцин от коронавируса
Глава РФПИ назвал объем инвестиций в создание вакцин от коронавируса - РИА Новости, 02.09.2021
Глава РФПИ назвал объем инвестиций в создание вакцин от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций вложил в вакцину от коронавируса "Спутник" 22 миллиарда рублей, в том числе в "Спутник Лайт" - 17 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:53
2021-09-02T15:47
распространение коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073791_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cfb4695122a201ef0b69ac33d9086db7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций вложил в вакцину от коронавируса "Спутник" 22 миллиарда рублей, в том числе в "Спутник Лайт" - 17 миллиардов рублей, заявил фонд."То, что сделал РФПИ, для того чтобы убедить большое количество стран, что "Спутник" - это одна из самых безопасных и эффективных вакцин, и РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риск, в 22 миллиарда рублей", - сказал глава фонда Кирилл Дмитриев на сессии ВЭФ."Наша дальнейшая стратегия в будущем - это использование вакцины "Спутник Лайт", в которую РФПИ вложил 17 миллиардов рублей, для того чтобы не только обеспечивать ревакцинацию россиян, не только использовать ее как независимую вакцину, но и использовать ее как бустер", - добавил он.В пресс-службе РФПИ пояснили, что инвестиции в размере 22 миллиардов рублей включают в себя инвестиции в "Спутник Лайт" в размере 17 миллиардов рублей.Глава РФПИ во время выступления отметил, что "Спутник" является национальным достоянием России и что российская вакцина была первым "коктейлем вакцин". "Весь мир в начале реагировал на это с неким недопониманием. Но сейчас все понимают, что именно подход "Спутника", коктейли вакцин, "Спутник Лайт" как некий бустер - это движение вперед", - подчеркнул он."Мы также можем бустировать другие вакцины. Сейчас весь мир обсуждает бустирование. РФПИ сыграл ключевую роль в предложении, чтобы была вакцина "Спутник Лайт". Это наш первый укол. Мы первыми зарегистрировали в мире официальный бустер, которым является "Спутник Лайт" и, соответственно, "Спутник Лайт" – это то, что может бустировать и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer", - добавил Дмитриев.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/vaktsina-1745402189.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073791_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_14efc001809da27cc8b052fd64ab0785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", восточный экономический форум — 2021 (вэф), вакцина "спутник лайт"
10:53 02.09.2021 (обновлено: 15:47 02.09.2021)
 
Глава РФПИ назвал объем инвестиций в создание вакцин от коронавируса

Глава РФПИ Дмитриев назвал объем инвестиций в создание вакцин от коронавируса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций вложил в вакцину от коронавируса "Спутник" 22 миллиарда рублей, в том числе в "Спутник Лайт" - 17 миллиардов рублей, заявил фонд.
"То, что сделал РФПИ, для того чтобы убедить большое количество стран, что "Спутник" - это одна из самых безопасных и эффективных вакцин, и РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риск, в 22 миллиарда рублей", - сказал глава фонда Кирилл Дмитриев на сессии ВЭФ.
"Наша дальнейшая стратегия в будущем - это использование вакцины "Спутник Лайт", в которую РФПИ вложил 17 миллиардов рублей, для того чтобы не только обеспечивать ревакцинацию россиян, не только использовать ее как независимую вакцину, но и использовать ее как бустер", - добавил он.
В пресс-службе РФПИ пояснили, что инвестиции в размере 22 миллиардов рублей включают в себя инвестиции в "Спутник Лайт" в размере 17 миллиардов рублей.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 21:03В мире
РФПИ предложил Pfizer провести совместные испытания вакцины "Спутник Лайт"
Глава РФПИ во время выступления отметил, что "Спутник" является национальным достоянием России и что российская вакцина была первым "коктейлем вакцин". "Весь мир в начале реагировал на это с неким недопониманием. Но сейчас все понимают, что именно подход "Спутника", коктейли вакцин, "Спутник Лайт" как некий бустер - это движение вперед", - подчеркнул он.
"Мы также можем бустировать другие вакцины. Сейчас весь мир обсуждает бустирование. РФПИ сыграл ключевую роль в предложении, чтобы была вакцина "Спутник Лайт". Это наш первый укол. Мы первыми зарегистрировали в мире официальный бустер, которым является "Спутник Лайт" и, соответственно, "Спутник Лайт" – это то, что может бустировать и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer", - добавил Дмитриев.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
Распространение коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Кузбасс и "Сибшахтосрой" заключили соглашение о развитии туробъектов
06:47Квадратный метр в России подешевел до десяти процентов
06:46"Газпром нефть" переводит расчеты в китайских аэропортах в юани
06:45Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
Лента новостейМолния