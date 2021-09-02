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Глава РФПИ назвал объем инвестиций в создание вакцин от коронавируса

Глава РФПИ назвал объем инвестиций в создание вакцин от коронавируса - РИА Новости, 02.09.2021

Глава РФПИ назвал объем инвестиций в создание вакцин от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций вложил в вакцину от коронавируса "Спутник" 22 миллиарда рублей, в том числе в "Спутник Лайт" - 17 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:53

2021-09-02T10:53

2021-09-02T15:47

распространение коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

вакцина "спутник лайт"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций вложил в вакцину от коронавируса "Спутник" 22 миллиарда рублей, в том числе в "Спутник Лайт" - 17 миллиардов рублей, заявил фонд."То, что сделал РФПИ, для того чтобы убедить большое количество стран, что "Спутник" - это одна из самых безопасных и эффективных вакцин, и РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риск, в 22 миллиарда рублей", - сказал глава фонда Кирилл Дмитриев на сессии ВЭФ."Наша дальнейшая стратегия в будущем - это использование вакцины "Спутник Лайт", в которую РФПИ вложил 17 миллиардов рублей, для того чтобы не только обеспечивать ревакцинацию россиян, не только использовать ее как независимую вакцину, но и использовать ее как бустер", - добавил он.В пресс-службе РФПИ пояснили, что инвестиции в размере 22 миллиардов рублей включают в себя инвестиции в "Спутник Лайт" в размере 17 миллиардов рублей.Глава РФПИ во время выступления отметил, что "Спутник" является национальным достоянием России и что российская вакцина была первым "коктейлем вакцин". "Весь мир в начале реагировал на это с неким недопониманием. Но сейчас все понимают, что именно подход "Спутника", коктейли вакцин, "Спутник Лайт" как некий бустер - это движение вперед", - подчеркнул он."Мы также можем бустировать другие вакцины. Сейчас весь мир обсуждает бустирование. РФПИ сыграл ключевую роль в предложении, чтобы была вакцина "Спутник Лайт". Это наш первый укол. Мы первыми зарегистрировали в мире официальный бустер, которым является "Спутник Лайт" и, соответственно, "Спутник Лайт" – это то, что может бустировать и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer", - добавил Дмитриев.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/vaktsina-1745402189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", восточный экономический форум — 2021 (вэф), вакцина "спутник лайт"