10:53 02.09.2021 (обновлено: 15:47 02.09.2021)
Глава РФПИ назвал объем инвестиций в создание вакцин от коронавируса
Глава РФПИ Дмитриев назвал объем инвестиций в создание вакцин от коронавируса
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций вложил в вакцину от коронавируса "Спутник" 22 миллиарда рублей, в том числе в "Спутник Лайт" - 17 миллиардов рублей, заявил фонд.
"То, что сделал РФПИ, для того чтобы убедить большое количество стран, что "Спутник" - это одна из самых безопасных и эффективных вакцин, и РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риск, в 22 миллиарда рублей", - сказал глава фонда Кирилл Дмитриев на сессии ВЭФ.
"Наша дальнейшая стратегия в будущем - это использование вакцины "Спутник Лайт", в которую РФПИ вложил 17 миллиардов рублей, для того чтобы не только обеспечивать ревакцинацию россиян, не только использовать ее как независимую вакцину, но и использовать ее как бустер", - добавил он.
В пресс-службе РФПИ пояснили, что инвестиции в размере 22 миллиардов рублей включают в себя инвестиции в "Спутник Лайт" в размере 17 миллиардов рублей.
Глава РФПИ во время выступления отметил, что "Спутник" является национальным достоянием России и что российская вакцина была первым "коктейлем вакцин". "Весь мир в начале реагировал на это с неким недопониманием. Но сейчас все понимают, что именно подход "Спутника", коктейли вакцин, "Спутник Лайт" как некий бустер - это движение вперед", - подчеркнул он.
"Мы также можем бустировать другие вакцины. Сейчас весь мир обсуждает бустирование. РФПИ сыграл ключевую роль в предложении, чтобы была вакцина "Спутник Лайт". Это наш первый укол. Мы первыми зарегистрировали в мире официальный бустер, которым является "Спутник Лайт" и, соответственно, "Спутник Лайт" – это то, что может бустировать и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer", - добавил Дмитриев.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.