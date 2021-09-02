https://ria.ru/20210902/spo-1748278417.html

"Русагро" не планирует новое публичное размещение акций

"Русагро" не планирует новое публичное размещение акций - РИА Новости, 02.09.2021

"Русагро" не планирует новое публичное размещение акций

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, не планирует проведения вторичного публичного размещения акций (SPO), заявил журналистам... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:20

2021-09-02T07:20

2021-09-02T07:22

экономика

русагро

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, не планирует проведения вторичного публичного размещения акций (SPO), заявил журналистам гендиректор "Русагро" Максим Басов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Русагро" само по себе точно не будет проводить SPO. "Русагро" сейчас находится в очень хорошей финансовой ситуации, у нас положительный свободный денежный поток. "Русагро" деньги не привлекает, наоборот, платит щедрые дивиденды", - сказал Басов.По его словам, SPO дочерних компаний группы также не планируется. "Нам лучше развивать одну компанию как публичную, чтобы достаточная ликвидность. Никакого смысла выделять дочерние компании нет", - указал топ-менеджер.При этом, по его словам, группе интересно было бы выйти с листингом на биржу Гонконга. "Но чтобы выйти на Гонконгскую биржу и эффективно там торговаться, необходимо, чтобы половина бизнеса "Русагро" была связана с Китаем. У нас, по крайней мере сегодня, этого нет", - добавил Басов.Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это также один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,5% акций - самому Басову. Free float составляет порядка 20%.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/svinovodstvo-1748278036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, русагро , россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)