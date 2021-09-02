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"Зеленая альтернатива" предложила увольнять чиновников за "списывание"
"Зеленая альтернатива" предложила увольнять чиновников за "списывание" - РИА Новости, 02.09.2021
"Зеленая альтернатива" предложила увольнять чиновников за "списывание"
"Зеленая альтернатива" предлагает уволить российских чиновников со "списанными" диссертациями, заявил кандидат от партии Анатолий Баташев. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:40
2021-09-02T15:40
2021-09-02T15:40
общество
чиновники
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. "Зеленая альтернатива" предлагает уволить российских чиновников со "списанными" диссертациями, заявил кандидат от партии Анатолий Баташев."Огромное количество высших и средних чиновников имеют списанные диссертации и дипломы. Это доказано. "Зеленая альтернатива" предлагает одномоментно уволить всех чиновников, у которых списаны диссертации", - сказал Баташев в эфире радио "Маяк".
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общество, чиновники
"Зеленая альтернатива" предложила увольнять чиновников за "списывание"
Партия "Зеленая альтернатива" предложила увольнять чиновников за "списанные" диссертации