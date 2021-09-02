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Шоубиз
https://ria.ru/20210902/spirs-1748316056.html
Прокуратура отказалась предъявлять обвинения Бритни Спирс по делу о побоях
Прокуратура отказалась предъявлять обвинения Бритни Спирс по делу о побоях - РИА Новости, 02.09.2021
Прокуратура отказалась предъявлять обвинения Бритни Спирс по делу о побоях
Прокуратура округа Вентура в Калифорнии отказалась выдвигать обвинения против популярной американской певицы Бритни Спирс по делу о побоях, расследование... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:13
2021-09-02T11:13
шоубиз
бритни спирс
сша
калифорния
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Прокуратура округа Вентура в Калифорнии отказалась выдвигать обвинения против популярной американской певицы Бритни Спирс по делу о побоях, расследование которого началось после жалобы ее домработницы, сообщило издание Hollywood Reporter.Домработница Бритни Спирс в августе подала жалобу на звезду, заявив, что та ударила ее во время спора в своем доме в Южной Калифорнии, а именно выбила телефон из ее рук. При этом сама работница не пострадала. Власти США начали расследование дела о побоях.По данным издания, в среду прокурор округа Вентура заявил, что Бритни Спирс не будет предъявлено обвинение по данному делу.Руководитель отдела по административным правонарушениям Блейк Хеллер рассмотрел дело, поступившее в офиса шерифа округа Вентура, и отказался предъявлять обвинения певице, заявив, что доказательств наличия преступления недостаточно.Как сообщил адвокат певицы Мэтью Розенгарт, управление шерифа округа признало, что инцидент был "очень незначительным".История с расследованием происходит на фоне того, как 39-летняя певица пытается отстранить от опекунства своего отца Джеймса Спирса, который контролирует большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы. В частности, под полным контролем Джеймса Спирса находятся все деньги, которые зарабатывает его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимаются ее отцом. Наконец, певица вынуждена платить за расходы отца, в том числе на его адвокатов, которые требуют сохранить режим опекунства.Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил ей получить собственного адвоката. Издание TMZ сообщало, что отец Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью.
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бритни спирс, сша, калифорния
11:13 02.09.2021
 

Прокуратура отказалась предъявлять обвинения Бритни Спирс по делу о побоях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБритни Спирс выступает на сцене спорткомплекса "Олимпийский
Бритни Спирс выступает на сцене спорткомплекса Олимпийский - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Прокуратура округа Вентура в Калифорнии отказалась выдвигать обвинения против популярной американской певицы Бритни Спирс по делу о побоях, расследование которого началось после жалобы ее домработницы, сообщило издание Hollywood Reporter.
Домработница Бритни Спирс в августе подала жалобу на звезду, заявив, что та ударила ее во время спора в своем доме в Южной Калифорнии, а именно выбила телефон из ее рук. При этом сама работница не пострадала. Власти США начали расследование дела о побоях.
По данным издания, в среду прокурор округа Вентура заявил, что Бритни Спирс не будет предъявлено обвинение по данному делу.
Руководитель отдела по административным правонарушениям Блейк Хеллер рассмотрел дело, поступившее в офиса шерифа округа Вентура, и отказался предъявлять обвинения певице, заявив, что доказательств наличия преступления недостаточно.
Как сообщил адвокат певицы Мэтью Розенгарт, управление шерифа округа признало, что инцидент был "очень незначительным".
История с расследованием происходит на фоне того, как 39-летняя певица пытается отстранить от опекунства своего отца Джеймса Спирса, который контролирует большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы. В частности, под полным контролем Джеймса Спирса находятся все деньги, которые зарабатывает его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимаются ее отцом. Наконец, певица вынуждена платить за расходы отца, в том числе на его адвокатов, которые требуют сохранить режим опекунства.
Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил ей получить собственного адвоката. Издание TMZ сообщало, что отец Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 11:27
Отец Бритни Спирс назвал условие отказа от опекунства над звездой
 
ШоубизБритни СпирсСШАКалифорния
 
 
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