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Эксперты заявили, что российский СПГ экологичнее американского
Эксперты заявили, что российский СПГ экологичнее американского - РИА Новости, 02.09.2021
Эксперты заявили, что российский СПГ экологичнее американского
Российский сжиженный природный газ (СПГ) с учетом углеродного следа экологичнее американского, сказали РИА Новости эксперты VYGON Consulting. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:22
2021-09-02T20:22
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европа
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александр новак
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цены на нефть
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский сжиженный природный газ (СПГ) с учетом углеродного следа экологичнее американского, сказали РИА Новости эксперты VYGON Consulting."По оценкам VYGON Consulting с учетом углеродного следа российский СПГ смотрится предпочтительнее своих зарубежных конкурентов. Так, удельные выбросы СО2-эквивалента на тысячу кубических метров для американского СПГ в Европе в 2,5 раза выше, чем у ямальского СПГ; в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе - ред.) – в 1,6 раз", - сказали в компании.Эксперты VYGON Consulting уточнили, что выбросы СО2-эквивалента на тысячу кубических метров американского СПГ составляют 0,81 тонну в Европе и 0,95 тонну – в АТР, а российского СПГ - 0,32 тонны в Европе и 0,61 – в АТР.Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.Вице-премьер РФ Александр Новак в мае говорил о том, что углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку", в четыре раза меньше, чем у газа из США.В основном, это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов, отмечал Новак. Россия же, по его словам, уделяет внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению своих партнёров чистой энергией.
https://ria.ru/20210902/gazoprovod-1748368714.html
https://ria.ru/20210902/spg-1748362736.html
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экономика, сша, европа, владимир зеленский, александр новак, северный поток, цены на нефть, россия
20:22 02.09.2021
 
Эксперты заявили, что российский СПГ экологичнее американского

Эксперты VYGON Consulting: российский сжиженный природный газ экологичнее американского

© ПАО "Газпром"Завод по производству СПГ на Сахалине
Завод по производству СПГ на Сахалине
© ПАО "Газпром"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский сжиженный природный газ (СПГ) с учетом углеродного следа экологичнее американского, сказали РИА Новости эксперты VYGON Consulting.
"По оценкам VYGON Consulting с учетом углеродного следа российский СПГ смотрится предпочтительнее своих зарубежных конкурентов. Так, удельные выбросы СО2-эквивалента на тысячу кубических метров для американского СПГ в Европе в 2,5 раза выше, чем у ямальского СПГ; в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе - ред.) – в 1,6 раз", - сказали в компании.
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Эксперты VYGON Consulting уточнили, что выбросы СО2-эквивалента на тысячу кубических метров американского СПГ составляют 0,81 тонну в Европе и 0,95 тонну – в АТР, а российского СПГ - 0,32 тонны в Европе и 0,61 – в АТР.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.
Вице-премьер РФ Александр Новак в мае говорил о том, что углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку", в четыре раза меньше, чем у газа из США.
В основном, это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов, отмечал Новак. Россия же, по его словам, уделяет внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению своих партнёров чистой энергией.
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