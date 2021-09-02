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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/soprotivlenie-1748348031.html
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 350 талибов
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 350 талибов - РИА Новости, 02.09.2021
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 350 талибов
Силы сопротивления в Панджшере заявили, что за ночь убили 350 боевиков движения "Талибан"*, их оружие захвачено, говорится в сообщении фронта национального... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:13
2021-09-02T13:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
ахмад масуд
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Силы сопротивления в Панджшере заявили, что за ночь убили 350 боевиков движения "Талибан"*, их оружие захвачено, говорится в сообщении фронта национального сопротивления Афганистана."Прошлой ночью бойцы национального сопротивления убили 350 террористов "Талибана"*, когда те пытались захватить районы в Панджшерской долине. Их оружие было захвачено", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении фронта, который говорит от имени сил сопротивления.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, ахмад масуд
13:13 02.09.2021
 
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 350 талибов

Силы сопротивления в Панджшере: прошлой ночью бойцы убили 350 террористов "Талибана"*

© AP Photo / Rahmat GulАфганские военные рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018
Афганские военные рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Силы сопротивления в Панджшере заявили, что за ночь убили 350 боевиков движения "Талибан"*, их оружие захвачено, говорится в сообщении фронта национального сопротивления Афганистана.
"Прошлой ночью бойцы национального сопротивления убили 350 террористов "Талибана"*, когда те пытались захватить районы в Панджшерской долине. Их оружие было захвачено", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении фронта, который говорит от имени сил сопротивления.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 12:27Захват власти в Афганистане талибами
В Панджшере заявили, что "Аль-Каида"* присоединилась к талибам
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанАхмад Масуд
 
 
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