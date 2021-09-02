https://ria.ru/20210902/sochi-1748325290.html
В Сочи проверяют информацию о блогере, которого примотали скотчем к машине
В Сочи проверяют информацию о блогере, которого примотали скотчем к машине - РИА Новости, 02.09.2021
В Сочи проверяют информацию о блогере, которого примотали скотчем к машине
Полиция в Сочи проверяет информацию о блогере, которого примотали скотчем к автомобилю и на высокой скорости прокатили по городу, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:43
2021-09-02T11:43
2021-09-02T11:43
происшествия
краснодарский край
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Полиция в Сочи проверяет информацию о блогере, которого примотали скотчем к автомобилю и на высокой скорости прокатили по городу, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором к кабриолету Chevrolet Camaro снаружи привязан скотчем мужчина, при этом скорость двигавшегося по трассе автомобиля превышает 100 километров в час."В настоящий момент проводится проверка по информации из соцсетей", - сказал Кошелев. Он добавил, что данные автомобиля проверяются.Несмотря на это, блогер разместил экстремальное видео у себя на странице, похваставшись поступком. "Привет, я разогнался 180/км ч привязанный к тачке", - подчеркнул мужчина.
https://ria.ru/20210726/gasanov-1742947652.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
В Сочи проверяют информацию о блогере, которого примотали скотчем к машине
В Сочи проверяют информацию о блогере, которого прокатили примотанным скотчем к автомобилю