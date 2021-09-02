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В Сочи проверяют информацию о блогере, которого примотали скотчем к машине
В Сочи проверяют информацию о блогере, которого примотали скотчем к машине - РИА Новости, 02.09.2021
В Сочи проверяют информацию о блогере, которого примотали скотчем к машине
Полиция в Сочи проверяет информацию о блогере, которого примотали скотчем к автомобилю и на высокой скорости прокатили по городу, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:43
2021-09-02T11:43
происшествия
краснодарский край
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Полиция в Сочи проверяет информацию о блогере, которого примотали скотчем к автомобилю и на высокой скорости прокатили по городу, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором к кабриолету Chevrolet Camaro снаружи привязан скотчем мужчина, при этом скорость двигавшегося по трассе автомобиля превышает 100 километров в час."В настоящий момент проводится проверка по информации из соцсетей", - сказал Кошелев. Он добавил, что данные автомобиля проверяются.Несмотря на это, блогер разместил экстремальное видео у себя на странице, похваставшись поступком. "Привет, я разогнался 180/км ч привязанный к тачке", - подчеркнул мужчина.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
11:43 02.09.2021
 
В Сочи проверяют информацию о блогере, которого примотали скотчем к машине

В Сочи проверяют информацию о блогере, которого прокатили примотанным скотчем к автомобилю

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Полиция в Сочи проверяет информацию о блогере, которого примотали скотчем к автомобилю и на высокой скорости прокатили по городу, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором к кабриолету Chevrolet Camaro снаружи привязан скотчем мужчина, при этом скорость двигавшегося по трассе автомобиля превышает 100 километров в час.
"В настоящий момент проводится проверка по информации из соцсетей", - сказал Кошелев. Он добавил, что данные автомобиля проверяются.
Несмотря на это, блогер разместил экстремальное видео у себя на странице, похваставшись поступком. "Привет, я разогнался 180/км ч привязанный к тачке", - подчеркнул мужчина.
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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ПроисшествияКраснодарский крайСочиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Авто
 
 
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