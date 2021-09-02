https://ria.ru/20210902/sochi-1748325290.html

В Сочи проверяют информацию о блогере, которого примотали скотчем к машине

В Сочи проверяют информацию о блогере, которого примотали скотчем к машине - РИА Новости, 02.09.2021

В Сочи проверяют информацию о блогере, которого примотали скотчем к машине

Полиция в Сочи проверяет информацию о блогере, которого примотали скотчем к автомобилю и на высокой скорости прокатили по городу, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:43

2021-09-02T11:43

2021-09-02T11:43

происшествия

краснодарский край

сочи

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Полиция в Сочи проверяет информацию о блогере, которого примотали скотчем к автомобилю и на высокой скорости прокатили по городу, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором к кабриолету Chevrolet Camaro снаружи привязан скотчем мужчина, при этом скорость двигавшегося по трассе автомобиля превышает 100 километров в час."В настоящий момент проводится проверка по информации из соцсетей", - сказал Кошелев. Он добавил, что данные автомобиля проверяются.Несмотря на это, блогер разместил экстремальное видео у себя на странице, похваставшись поступком. "Привет, я разогнался 180/км ч привязанный к тачке", - подчеркнул мужчина.

https://ria.ru/20210726/gasanov-1742947652.html

краснодарский край

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто