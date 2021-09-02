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Власти Сочи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды
Власти Сочи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды - РИА Новости, 02.09.2021
Власти Сочи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды
Ночью на территории Сочи прошли небольшие дожди, сейчас погода ухудшается, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:59
2021-09-02T15:59
2021-09-02T15:59
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СОЧИ, 2 сен — РИА Новости. Ночью на территории Сочи прошли небольшие дожди, сейчас погода ухудшается, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Ранее заявлялось, что с 1 по 3 сентября на курорте ожидаются ливни, смерчи, возможен сход селевых потоков. Все службы переведены усиленный режим работы.Копайгородский добавил, что ситуация находится под контролем. Сейчас в городе функционирует оперативный штаб, временные пункты готовы для размещения в случае необходимости эвакуации граждан. Пляжи Сочи закрыты для купания.
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сочи, туризм, происшествия, новости - туризм, туристы, погода, алексей копайгородский
Власти Сочи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды
Мэрия предупредила жителей и туристов, что возможны ливни и смерчи
СОЧИ, 2 сен — РИА Новости. Ночью на территории Сочи прошли небольшие дожди, сейчас погода ухудшается, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
Ранее заявлялось, что с 1 по 3 сентября на курорте ожидаются ливни, смерчи, возможен сход селевых потоков. Все службы переведены усиленный режим работы.
Копайгородский добавил, что ситуация находится под контролем.
Сейчас в городе функционирует оперативный штаб, временные пункты готовы для размещения в случае необходимости эвакуации граждан.
Пляжи Сочи закрыты для купания.