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Туризм
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Власти Сочи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды
Власти Сочи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды - РИА Новости, 02.09.2021
Власти Сочи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды
Ночью на территории Сочи прошли небольшие дожди, сейчас погода ухудшается, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:59
2021-09-02T15:59
туризм
сочи
туризм
происшествия
новости - туризм
туристы
погода
алексей копайгородский
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СОЧИ, 2 сен — РИА Новости. Ночью на территории Сочи прошли небольшие дожди, сейчас погода ухудшается, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Ранее заявлялось, что с 1 по 3 сентября на курорте ожидаются ливни, смерчи, возможен сход селевых потоков. Все службы переведены усиленный режим работы.Копайгородский добавил, что ситуация находится под контролем. Сейчас в городе функционирует оперативный штаб, временные пункты готовы для размещения в случае необходимости эвакуации граждан. Пляжи Сочи закрыты для купания.
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сочи, туризм, происшествия, новости - туризм, туристы, погода, алексей копайгородский
15:59 02.09.2021
 
Власти Сочи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды

Мэрия предупредила жителей и туристов, что возможны ливни и смерчи

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодготовка к российскому этапу чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1"
Подготовка к российскому этапу чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СОЧИ, 2 сен — РИА Новости. Ночью на территории Сочи прошли небольшие дожди, сейчас погода ухудшается, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
Ранее заявлялось, что с 1 по 3 сентября на курорте ожидаются ливни, смерчи, возможен сход селевых потоков. Все службы переведены усиленный режим работы.
Копайгородский добавил, что ситуация находится под контролем.
Сейчас в городе функционирует оперативный штаб, временные пункты готовы для размещения в случае необходимости эвакуации граждан.
Пляжи Сочи закрыты для купания.
Пляж Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 08:00Туризм
Лучшие пляжи России: где найти Ривьеру, океан и стеклянный песок
 
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