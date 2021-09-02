https://ria.ru/20210902/sochi-1748320656.html

Власти Сочи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды

Власти Сочи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды - РИА Новости, 02.09.2021

Власти Сочи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды

Ночью на территории Сочи прошли небольшие дожди, сейчас погода ухудшается, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:59

2021-09-02T15:59

2021-09-02T15:59

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алексей копайгородский

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СОЧИ, 2 сен — РИА Новости. Ночью на территории Сочи прошли небольшие дожди, сейчас погода ухудшается, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Ранее заявлялось, что с 1 по 3 сентября на курорте ожидаются ливни, смерчи, возможен сход селевых потоков. Все службы переведены усиленный режим работы.Копайгородский добавил, что ситуация находится под контролем. Сейчас в городе функционирует оперативный штаб, временные пункты готовы для размещения в случае необходимости эвакуации граждан. Пляжи Сочи закрыты для купания.

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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