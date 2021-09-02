https://ria.ru/20210902/smartfon-1748342168.html

Названы самые мощные смартфоны 2021 года

Названы самые мощные смартфоны 2021 года - РИА Новости, 02.09.2021

Названы самые мощные смартфоны 2021 года

В список самых производительных Android-смартфонов попали новинки, построенные на процессоре Snapdragon 888+. Августовский рейтинг опубликован популярным... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:47

2021-09-02T12:47

2021-09-02T13:32

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технологии

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В список самых производительных Android-смартфонов попали новинки, построенные на процессоре Snapdragon 888+. Августовский рейтинг опубликован популярным бенчмарком AnTuTu.Лидером рейтинга остался геймерский смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro, основанный на Snapdragon 888, который набирает в бенчмарке 864 614 очков. На втором месте с минимальным отставанием оказался iQOO 8 Pro с новейшим Snapdragon 888+. Десятку лидеров составляют только смартфоны на топовой платформе Qualcomm.В среднем сегменте лидером оказался Xiaomi 11 Youth Edition, основанный на 5-нм Snapdragon 780G и набравший 530 657 баллов. Однако, в этом сегменте наблюдается большее разнообразие — в список вошли смартфоны с чипами от MTK и HiSilicon.Проблемы с полупроводниковой продукцией могут отразиться на темпах выхода на рынок новых моделей, а значит, и каких-то рекордов производительности в ближайшие месяцы не будет.

https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, qualcomm