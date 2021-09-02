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Наука
https://ria.ru/20210902/smartfon-1748342168.html
Названы самые мощные смартфоны 2021 года
Названы самые мощные смартфоны 2021 года - РИА Новости, 02.09.2021
Названы самые мощные смартфоны 2021 года
В список самых производительных Android-смартфонов попали новинки, построенные на процессоре Snapdragon 888+. Августовский рейтинг опубликован популярным... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:47
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наука
технологии
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qualcomm
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В список самых производительных Android-смартфонов попали новинки, построенные на процессоре Snapdragon 888+. Августовский рейтинг опубликован популярным бенчмарком AnTuTu.Лидером рейтинга остался геймерский смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro, основанный на Snapdragon 888, который набирает в бенчмарке 864 614 очков. На втором месте с минимальным отставанием оказался iQOO 8 Pro с новейшим Snapdragon 888+. Десятку лидеров составляют только смартфоны на топовой платформе Qualcomm.В среднем сегменте лидером оказался Xiaomi 11 Youth Edition, основанный на 5-нм Snapdragon 780G и набравший 530 657 баллов. Однако, в этом сегменте наблюдается большее разнообразие — в список вошли смартфоны с чипами от MTK и HiSilicon.Проблемы с полупроводниковой продукцией могут отразиться на темпах выхода на рынок новых моделей, а значит, и каких-то рекордов производительности в ближайшие месяцы не будет.
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технологии, google android, qualcomm
12:47 02.09.2021 (обновлено: 13:32 02.09.2021)
 

Названы самые мощные смартфоны 2021 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине бытовой техники и электроники "М.Видео"
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники М.Видео - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В список самых производительных Android-смартфонов попали новинки, построенные на процессоре Snapdragon 888+. Августовский рейтинг опубликован популярным бенчмарком AnTuTu.
Лидером рейтинга остался геймерский смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro, основанный на Snapdragon 888, который набирает в бенчмарке 864 614 очков. На втором месте с минимальным отставанием оказался iQOO 8 Pro с новейшим Snapdragon 888+. Десятку лидеров составляют только смартфоны на топовой платформе Qualcomm.
В среднем сегменте лидером оказался Xiaomi 11 Youth Edition, основанный на 5-нм Snapdragon 780G и набравший 530 657 баллов. Однако, в этом сегменте наблюдается большее разнообразие — в список вошли смартфоны с чипами от MTK и HiSilicon.
Проблемы с полупроводниковой продукцией могут отразиться на темпах выхода на рынок новых моделей, а значит, и каких-то рекордов производительности в ближайшие месяцы не будет.
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