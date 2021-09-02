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СМИ: в Госдуме предложили повысить штраф за драки до пяти тысяч рублей
СМИ: в Госдуме предложили повысить штраф за драки до пяти тысяч рублей - РИА Новости, 02.09.2021
СМИ: в Госдуме предложили повысить штраф за драки до пяти тысяч рублей
Депутат Госдумы Анатолий Выборный предложил повысить штраф за драки до 5 тысяч рублей, сообщает газета "Известия". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:25
2021-09-02T09:25
2021-09-02T09:25
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Выборный предложил повысить штраф за драки до 5 тысяч рублей, сообщает газета "Известия"."Поправки в закон, ужесточающие наказание за правонарушение по статье 20.1, часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), готовят в Госдуме", - пишет издание.По словам автора инициативы зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, необходимость нововведения обусловлена тем, что в последнее время участились массовые драки с участием мигрантов.Выборный считает, что штрафы от 500 рублей до 1 тысячи рублей от участия в драке никого не останавливают. Он полагает, что повышение суммы штрафа до 5 тысяч рублей станет наиболее сдерживающим фактором.В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за нарушения правопорядка, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну. Также возбуждено 800 уголовных дел.
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общество, госдума рф, анатолий выборный, россия
СМИ: в Госдуме предложили повысить штраф за драки до пяти тысяч рублей
"Известия": в Госдуме предложили повысить штраф за драки до пяти тысяч рублей