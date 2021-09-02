Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/shtamm-1748325459.html
ВОЗ не зафиксировала лямбда-штамм коронавируса в России
ВОЗ не зафиксировала лямбда-штамм коронавируса в России - РИА Новости, 02.09.2021
ВОЗ не зафиксировала лямбда-штамм коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала штамм коронавируса "лямбда" в образцах, которые были взяты в России, заявила РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:44
2021-09-02T11:44
распространение коронавируса
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала штамм коронавируса "лямбда" в образцах, которые были взяты в России, заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.Отвечая на вопрос об опасности распространения штамма "лямбда" в России, Вуйнович отметила, что в стране работает комплексная система наблюдения, которая включает Роспотребнадзор, новосибирский центр "Вектор" и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, которые занимаются генетическим секвенированием и входят в сеть ВОЗ, то есть обмениваются данными по различным обнаруженным вариантам с GISAID."Согласно имеющейся на данный момент информации, ВОЗ не получила данных об обнаружении штамма "лямбда" в образцах, взятых в России", - сказала она.Вуйнович также уточнила, что может не знать последние данные, более точная информация есть у Роспотребнадзора.ВОЗ продолжает отслеживать ситуацию со штаммом "лямбда", добавила она."Он (штамм – ред.) находится под наблюдением как вариант, представляющий интерес. На данный момент нет никакой новой информации о нем", - пояснила она.Первый случай заражения штаммом "лямбда", распространенным в Перу, был выявлен в Японии в июле. Заразившаяся женщина имела отношение к проведению Олимпиады. Положительная реакция на вирус была выявлена по прибытии в аэропорту Ханэда.ВОЗ считает штамм "лямбда" заслуживающим внимания. В СМИ есть информация о том, что он снижает эффективность действия вакцин.
https://ria.ru/20210902/testy-1748308934.html
https://ria.ru/20210729/lyambda-1743491464.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/pandemiya-1747371284.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c48efdedadf2ae8a04f96783379df4d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович
11:44 02.09.2021
 
ВОЗ не зафиксировала лямбда-штамм коронавируса в России

Представитель ВОЗ Вуйнович: организация не обнаружила лямбда-штамм коронавируса в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала штамм коронавируса "лямбда" в образцах, которые были взяты в России, заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.
Отвечая на вопрос об опасности распространения штамма "лямбда" в России, Вуйнович отметила, что в стране работает комплексная система наблюдения, которая включает Роспотребнадзор, новосибирский центр "Вектор" и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, которые занимаются генетическим секвенированием и входят в сеть ВОЗ, то есть обмениваются данными по различным обнаруженным вариантам с GISAID.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 10:46Распространение коронавируса
ФМБА разработало быстрые тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда
"Согласно имеющейся на данный момент информации, ВОЗ не получила данных об обнаружении штамма "лямбда" в образцах, взятых в России", - сказала она.
Вуйнович также уточнила, что может не знать последние данные, более точная информация есть у Роспотребнадзора.
ВОЗ продолжает отслеживать ситуацию со штаммом "лямбда", добавила она.
"Он (штамм – ред.) находится под наблюдением как вариант, представляющий интерес. На данный момент нет никакой новой информации о нем", - пояснила она.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 18:01Распространение коронавируса
Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету
Первый случай заражения штаммом "лямбда", распространенным в Перу, был выявлен в Японии в июле. Заразившаяся женщина имела отношение к проведению Олимпиады. Положительная реакция на вирус была выявлена по прибытии в аэропорту Ханэда.
ВОЗ считает штамм "лямбда" заслуживающим внимания. В СМИ есть информация о том, что он снижает эффективность действия вакцин.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 16:21В мире
Глава ВОЗ предупредил о "критическом периоде" до новой пандемии
 
Распространение коронавирусаВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМелита Вуйнович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47Квадратный метр в России подешевел до десяти процентов
06:46"Газпром нефть" переводит расчеты в китайских аэропортах в юани
06:45Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
Лента новостейМолния