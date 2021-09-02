https://ria.ru/20210902/shtamm-1748325459.html

ВОЗ не зафиксировала лямбда-штамм коронавируса в России

ВОЗ не зафиксировала лямбда-штамм коронавируса в России - РИА Новости, 02.09.2021

ВОЗ не зафиксировала лямбда-штамм коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала штамм коронавируса "лямбда" в образцах, которые были взяты в России, заявила РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:44

2021-09-02T11:44

2021-09-02T11:44

распространение коронавируса

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала штамм коронавируса "лямбда" в образцах, которые были взяты в России, заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.Отвечая на вопрос об опасности распространения штамма "лямбда" в России, Вуйнович отметила, что в стране работает комплексная система наблюдения, которая включает Роспотребнадзор, новосибирский центр "Вектор" и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, которые занимаются генетическим секвенированием и входят в сеть ВОЗ, то есть обмениваются данными по различным обнаруженным вариантам с GISAID."Согласно имеющейся на данный момент информации, ВОЗ не получила данных об обнаружении штамма "лямбда" в образцах, взятых в России", - сказала она.Вуйнович также уточнила, что может не знать последние данные, более точная информация есть у Роспотребнадзора.ВОЗ продолжает отслеживать ситуацию со штаммом "лямбда", добавила она."Он (штамм – ред.) находится под наблюдением как вариант, представляющий интерес. На данный момент нет никакой новой информации о нем", - пояснила она.Первый случай заражения штаммом "лямбда", распространенным в Перу, был выявлен в Японии в июле. Заразившаяся женщина имела отношение к проведению Олимпиады. Положительная реакция на вирус была выявлена по прибытии в аэропорту Ханэда.ВОЗ считает штамм "лямбда" заслуживающим внимания. В СМИ есть информация о том, что он снижает эффективность действия вакцин.

https://ria.ru/20210902/testy-1748308934.html

https://ria.ru/20210729/lyambda-1743491464.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/pandemiya-1747371284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович