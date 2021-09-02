https://ria.ru/20210902/shkoly-1748431154.html

Попова рассказала о мерах по коронавирусу в школах

Попова рассказала о мерах по коронавирусу в школах - РИА Новости, 02.09.2021

Попова рассказала о мерах по коронавирусу в школах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских школах сохраняются противоэпидемиологические правила прошлого года, в том числе закрепление классов РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T20:57

2021-09-02T20:57

2021-09-02T20:57

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских школах сохраняются противоэпидемиологические правила прошлого года, в том числе закрепление классов и расписание посещения столовых."Все требования, которые сегодня должны исполняться, написаны были в прошлом году. Остаются обязательны утренние фильтры. Для чего? Для того, чтобы дети с уже появившейся клиникой того или иного заболевания, то бишь с температурой, с покраснением кожных покровов или вдруг с сыпью, не проходили в школу", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".Она отметила, что каждый школьный класс будет заниматься в своем кабинете."Будет лестничное расписание, чтобы дети как можно меньше контактировали друг с другом из разных классов. И будет специальное расписание для посещения столовой", - добавила Попова.

https://ria.ru/20210902/shkola-1748429531.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии