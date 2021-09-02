https://ria.ru/20210902/shkoly-1748431154.html
Попова рассказала о мерах по коронавирусу в школах
Попова рассказала о мерах по коронавирусу в школах - РИА Новости, 02.09.2021
Попова рассказала о мерах по коронавирусу в школах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских школах сохраняются противоэпидемиологические правила прошлого года, в том числе закрепление классов РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:57
2021-09-02T20:57
2021-09-02T20:57
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских школах сохраняются противоэпидемиологические правила прошлого года, в том числе закрепление классов и расписание посещения столовых."Все требования, которые сегодня должны исполняться, написаны были в прошлом году. Остаются обязательны утренние фильтры. Для чего? Для того, чтобы дети с уже появившейся клиникой того или иного заболевания, то бишь с температурой, с покраснением кожных покровов или вдруг с сыпью, не проходили в школу", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".Она отметила, что каждый школьный класс будет заниматься в своем кабинете."Будет лестничное расписание, чтобы дети как можно меньше контактировали друг с другом из разных классов. И будет специальное расписание для посещения столовой", - добавила Попова.
https://ria.ru/20210902/shkola-1748429531.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова рассказала о мерах по коронавирусу в школах
Глава Роспотребнадзора Попова: в российских школах сохраняются эпидмеры прошлого года