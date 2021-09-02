https://ria.ru/20210902/shkolnik-1748300818.html

В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина

В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина - РИА Новости, 02.09.2021

В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина

Слова школьника из Воркуты, который поправил президента России Владимира Путина, "никакая не наглость", в Кремле надеются, что ребенок не подвергнется критике... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:05

2021-09-02T10:05

2021-09-02T11:21

общество

владимир путин

дмитрий песков

день знаний

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Слова школьника из Воркуты, который поправил президента России Владимира Путина, "никакая не наглость", в Кремле надеются, что ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы", - сказал он.По словам Пескова, Путин сам предложил провести урок в виде диалога и сам часто поправляет собеседников, когда видит нестыковки."Он всегда с готовностью слушает корректировки, будь то в исполнении ребенка или иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация, а ребёнок молодец", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20210901/istoriya-1748245562.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, день знаний, россия