Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/shkolnik-1748300818.html
В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина
В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина
Слова школьника из Воркуты, который поправил президента России Владимира Путина, "никакая не наглость", в Кремле надеются, что ребенок не подвергнется критике... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:05
2021-09-02T11:21
общество
владимир путин
дмитрий песков
день знаний
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Слова школьника из Воркуты, который поправил президента России Владимира Путина, "никакая не наглость", в Кремле надеются, что ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы", - сказал он.По словам Пескова, Путин сам предложил провести урок в виде диалога и сам часто поправляет собеседников, когда видит нестыковки."Он всегда с готовностью слушает корректировки, будь то в исполнении ребенка или иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация, а ребёнок молодец", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20210901/istoriya-1748245562.html
https://ria.ru/20210901/putin-1748149897.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_43aae0dbf5c63ce8e6ff4543fd0b0670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, дмитрий песков, день знаний, россия
10:05 02.09.2021 (обновлено: 11:21 02.09.2021)
 
В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина

Пресс-секретарь Песков: слова школьника, поправившего Путина, "никакая не наглость"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Слова школьника из Воркуты, который поправил президента России Владимира Путина, "никакая не наглость", в Кремле надеются, что ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы", - сказал он.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 22:17
Одноклассница рассказала об ученике, поправившем Путина на уроке истории
По словам Пескова, Путин сам предложил провести урок в виде диалога и сам часто поправляет собеседников, когда видит нестыковки.
"Он всегда с готовностью слушает корректировки, будь то в исполнении ребенка или иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация, а ребёнок молодец", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Школьник поправил Путина в вопросе про Северную войну во время открытого урока - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:04
Школьник поправил Путина во время открытого урока во Владивостоке
 
ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковДень знанийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47Квадратный метр в России подешевел до десяти процентов
06:46"Газпром нефть" переводит расчеты в китайских аэропортах в юани
06:45Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
Лента новостейМолния