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В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина
В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина
Слова школьника из Воркуты, который поправил президента России Владимира Путина, "никакая не наглость", в Кремле надеются, что ребенок не подвергнется критике... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:05
2021-09-02T10:05
2021-09-02T11:21
общество
владимир путин
дмитрий песков
день знаний
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Слова школьника из Воркуты, который поправил президента России Владимира Путина, "никакая не наглость", в Кремле надеются, что ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы", - сказал он.По словам Пескова, Путин сам предложил провести урок в виде диалога и сам часто поправляет собеседников, когда видит нестыковки."Он всегда с готовностью слушает корректировки, будь то в исполнении ребенка или иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация, а ребёнок молодец", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20210901/istoriya-1748245562.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, день знаний, россия
10:05 02.09.2021 (обновлено: 11:21 02.09.2021)
В Кремле заступились за школьника, поправившего Путина
Пресс-секретарь Песков: слова школьника, поправившего Путина, "никакая не наглость"