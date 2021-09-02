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Песков прокомментировал формирование нового руководства в Афганистане

Песков прокомментировал формирование нового руководства в Афганистане - РИА Новости, 02.09.2021

Песков прокомментировал формирование нового руководства в Афганистане

Понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана"* еще только предстоит, уже сформулирована некая структура власти, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:15

2021-09-02T14:15

2021-09-02T14:16

захват власти в афганистане талибами

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талибан

афганистан

дмитрий песков

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана"* еще только предстоит, уже сформулирована некая структура власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Для нас, конечно, в первую очередь важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, как это было уже в своё время, 20 лет назад. И для нас важно, чтобы были приняты энергичные меры, с тем чтобы пресечь наркотрафик", - сказал он в интервью "Известиям".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

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в мире, талибан, афганистан, дмитрий песков, россия