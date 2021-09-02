14:15 02.09.2021 (обновлено: 14:16 02.09.2021)
Песков прокомментировал формирование нового руководства в Афганистане
Песков: всем еще предстоит понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана"*
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана"* еще только предстоит, уже сформулирована некая структура власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нам всем ещё предстоит понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана"*. Они уже сформулировали некую структуру власти, произвели первые назначения, как мы знаем. Но в чём конкретно будут выражаться первые шаги талибов, уже у руля Афганистана — посмотрим", - сказал он в интервью "Известиям".
"Для нас, конечно, в первую очередь важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, как это было уже в своё время, 20 лет назад. И для нас важно, чтобы были приняты энергичные меры, с тем чтобы пресечь наркотрафик", - сказал он в интервью "Известиям".
* Террористическая организация, запрещенная в России