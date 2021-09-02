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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/shagi-1748362959.html
Песков прокомментировал формирование нового руководства в Афганистане
Песков прокомментировал формирование нового руководства в Афганистане - РИА Новости, 02.09.2021
Песков прокомментировал формирование нового руководства в Афганистане
Понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана"* еще только предстоит, уже сформулирована некая структура власти, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:15
2021-09-02T14:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана"* еще только предстоит, уже сформулирована некая структура власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Для нас, конечно, в первую очередь важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, как это было уже в своё время, 20 лет назад. И для нас важно, чтобы были приняты энергичные меры, с тем чтобы пресечь наркотрафик", - сказал он в интервью "Известиям".* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html
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в мире, талибан, афганистан, дмитрий песков, россия
14:15 02.09.2021 (обновлено: 14:16 02.09.2021)
 
Песков прокомментировал формирование нового руководства в Афганистане

Песков: всем еще предстоит понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана"*

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана"* еще только предстоит, уже сформулирована некая структура власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нам всем ещё предстоит понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана"*. Они уже сформулировали некую структуру власти, произвели первые назначения, как мы знаем. Но в чём конкретно будут выражаться первые шаги талибов, уже у руля Афганистана — посмотрим", - сказал он в интервью "Известиям".
"Для нас, конечно, в первую очередь важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, как это было уже в своё время, 20 лет назад. И для нас важно, чтобы были приняты энергичные меры, с тем чтобы пресечь наркотрафик", - сказал он в интервью "Известиям".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанДмитрий ПесковРоссия
 
 
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