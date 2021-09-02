"Валдай" проведет сессию по развитию Дальнего Востока и Арктики на ВЭФ
"Валдай" проведет сессию о вызовах и возможностях для Дальнего Востока и Арктики на ВЭФ
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчины на территория кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке проведет сессию по теме глобальных вызовов и возможностей для Дальнего Востока и Арктики, сообщили представители организации.
"Второго сентября в 10.00 по местному времени (3.00 мск) состоится сессия клуба "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики. Все предыдущие годы в фокусе внимания Валдайского клуба на ВЭФ были вопросы, связанные с поворотом России на Восток. Сегодня "поворот" можно считать свершившимся фактом и уверенно заявить, что Россия присутствует в азиатском регионе. Именно поэтому в центр сессии клуба на ВЭФ вынесен вопрос, связанный не с присутствием России в Азии, а с качеством этого присутствия", - говорится в сообщении клуба.
Уточняется, что главная цель сессии – найти ответ на вопрос: какие новые внешние факторы необходимо учитывать на современном этапе развития Дальнего Востока и Арктического региона? Гостями Валдайской сессии станут высокопоставленные политические деятели, представители крупного бизнеса, интеллектуалы, специализирующиеся на политических и экономических процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Среди спикеров сессии выступят профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн; премьер-министр Австралии (2007–2010, 2013), президент исследовательского центра Asia Society Policy Institute Кевин Радд; заместитель гендиректора,– директор Дирекции Северного морского пути государственной корпорация по атомной энергии "Росатом" Вячеслав Рукша; президент Фонда мира Сасакава Атсуши Сунами; зампред правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Вход на мероприятие открыт для участников ВЭФ и аккредитованных на форуме журналистов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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