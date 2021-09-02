https://ria.ru/20210902/sessiya-1748260385.html

"Валдай" проведет сессию по развитию Дальнего Востока и Арктики на ВЭФ

"Валдай" проведет сессию по развитию Дальнего Востока и Арктики на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021

"Валдай" проведет сессию по развитию Дальнего Востока и Арктики на ВЭФ

Международный дискуссионный клуб "Валдай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке проведет сессию по теме глобальных вызовов и... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T02:00

2021-09-02T02:00

2021-09-02T02:00

экономика

азия

владивосток

валдай

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вячеслав рукша

алексей чекунков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке проведет сессию по теме глобальных вызовов и возможностей для Дальнего Востока и Арктики, сообщили представители организации."Второго сентября в 10.00 по местному времени (3.00 мск) состоится сессия клуба "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики. Все предыдущие годы в фокусе внимания Валдайского клуба на ВЭФ были вопросы, связанные с поворотом России на Восток. Сегодня "поворот" можно считать свершившимся фактом и уверенно заявить, что Россия присутствует в азиатском регионе. Именно поэтому в центр сессии клуба на ВЭФ вынесен вопрос, связанный не с присутствием России в Азии, а с качеством этого присутствия", - говорится в сообщении клуба.Уточняется, что главная цель сессии – найти ответ на вопрос: какие новые внешние факторы необходимо учитывать на современном этапе развития Дальнего Востока и Арктического региона? Гостями Валдайской сессии станут высокопоставленные политические деятели, представители крупного бизнеса, интеллектуалы, специализирующиеся на политических и экономических процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Среди спикеров сессии выступят профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн; премьер-министр Австралии (2007–2010, 2013), президент исследовательского центра Asia Society Policy Institute Кевин Радд; заместитель гендиректора,– директор Дирекции Северного морского пути государственной корпорация по атомной энергии "Росатом" Вячеслав Рукша; президент Фонда мира Сасакава Атсуши Сунами; зампред правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Вход на мероприятие открыт для участников ВЭФ и аккредитованных на форуме журналистов.Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/rosmolodezh-1748200636.html

https://ria.ru/20210901/suga-1748186299.html

азия

владивосток

валдай

россия

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экономика, азия, владивосток, валдай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вячеслав рукша, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)