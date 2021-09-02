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"Валдай" проведет сессию по развитию Дальнего Востока и Арктики на ВЭФ
"Валдай" проведет сессию по развитию Дальнего Востока и Арктики на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021
"Валдай" проведет сессию по развитию Дальнего Востока и Арктики на ВЭФ
Международный дискуссионный клуб "Валдай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке проведет сессию по теме глобальных вызовов и... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T02:00
2021-09-02T02:00
экономика
азия
владивосток
валдай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вячеслав рукша
алексей чекунков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке проведет сессию по теме глобальных вызовов и возможностей для Дальнего Востока и Арктики, сообщили представители организации."Второго сентября в 10.00 по местному времени (3.00 мск) состоится сессия клуба "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики. Все предыдущие годы в фокусе внимания Валдайского клуба на ВЭФ были вопросы, связанные с поворотом России на Восток. Сегодня "поворот" можно считать свершившимся фактом и уверенно заявить, что Россия присутствует в азиатском регионе. Именно поэтому в центр сессии клуба на ВЭФ вынесен вопрос, связанный не с присутствием России в Азии, а с качеством этого присутствия", - говорится в сообщении клуба.Уточняется, что главная цель сессии – найти ответ на вопрос: какие новые внешние факторы необходимо учитывать на современном этапе развития Дальнего Востока и Арктического региона? Гостями Валдайской сессии станут высокопоставленные политические деятели, представители крупного бизнеса, интеллектуалы, специализирующиеся на политических и экономических процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Среди спикеров сессии выступят профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн; премьер-министр Австралии (2007–2010, 2013), президент исследовательского центра Asia Society Policy Institute Кевин Радд; заместитель гендиректора,– директор Дирекции Северного морского пути государственной корпорация по атомной энергии "Росатом" Вячеслав Рукша; президент Фонда мира Сасакава Атсуши Сунами; зампред правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Вход на мероприятие открыт для участников ВЭФ и аккредитованных на форуме журналистов.Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210901/rosmolodezh-1748200636.html
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экономика, азия, владивосток, валдай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вячеслав рукша, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
02:00 02.09.2021
 
"Валдай" проведет сессию по развитию Дальнего Востока и Арктики на ВЭФ

"Валдай" проведет сессию о вызовах и возможностях для Дальнего Востока и Арктики на ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчины на территория кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
Мужчины на территория кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке проведет сессию по теме глобальных вызовов и возможностей для Дальнего Востока и Арктики, сообщили представители организации.
"Второго сентября в 10.00 по местному времени (3.00 мск) состоится сессия клуба "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики. Все предыдущие годы в фокусе внимания Валдайского клуба на ВЭФ были вопросы, связанные с поворотом России на Восток. Сегодня "поворот" можно считать свершившимся фактом и уверенно заявить, что Россия присутствует в азиатском регионе. Именно поэтому в центр сессии клуба на ВЭФ вынесен вопрос, связанный не с присутствием России в Азии, а с качеством этого присутствия", - говорится в сообщении клуба.
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Уточняется, что главная цель сессии – найти ответ на вопрос: какие новые внешние факторы необходимо учитывать на современном этапе развития Дальнего Востока и Арктического региона? Гостями Валдайской сессии станут высокопоставленные политические деятели, представители крупного бизнеса, интеллектуалы, специализирующиеся на политических и экономических процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Среди спикеров сессии выступят профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн; премьер-министр Австралии (2007–2010, 2013), президент исследовательского центра Asia Society Policy Institute Кевин Радд; заместитель гендиректора,– директор Дирекции Северного морского пути государственной корпорация по атомной энергии "Росатом" Вячеслав Рукша; президент Фонда мира Сасакава Атсуши Сунами; зампред правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Вход на мероприятие открыт для участников ВЭФ и аккредитованных на форуме журналистов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаАзияВладивостокВалдайГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВячеслав РукшаАлексей ЧекунковРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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