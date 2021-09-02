https://ria.ru/20210902/sertifikaty-1748396789.html

В Евросоюзе выдали около 400 миллионов COVID-сертификатов

В Евросоюзе выдали около 400 миллионов COVID-сертификатов - РИА Новости, 02.09.2021

В Евросоюзе выдали около 400 миллионов COVID-сертификатов

Около 400 миллионов европейских цифровых COVID-сертификатов были выданы в ЕС с июля этого года, сообщил в интервью РИА Новости представитель Еврокомиссии. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:53

2021-09-02T16:53

2021-09-02T16:53

распространение коронавируса

в мире

johnson & johnson

евросоюз

еврокомиссия

astrazeneca

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Около 400 миллионов европейских цифровых COVID-сертификатов были выданы в ЕС с июля этого года, сообщил в интервью РИА Новости представитель Еврокомиссии."И законодательный процесс, и техническое развертывание (системы цифровых COVID-сертификатов ЕС – ред.) были завершены с рекордной скоростью. В марте мы обещали к летним каникулам ввести общеевропейскую систему. Но первые цифровые COVID-сертификаты в ЕС были выданы задолго до июля. На данный момент уже сгенерировано около 400 миллионов таких документов", - сказал собеседник агентства.Всего в ЕС на сегодня одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V". ЕС с 1 июля официально ввел в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID и обладает иммунитетом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, johnson & johnson, евросоюз, еврокомиссия, astrazeneca , коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna