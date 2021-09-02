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В Евросоюзе выдали около 400 миллионов COVID-сертификатов
В Евросоюзе выдали около 400 миллионов COVID-сертификатов - РИА Новости, 02.09.2021
В Евросоюзе выдали около 400 миллионов COVID-сертификатов
Около 400 миллионов европейских цифровых COVID-сертификатов были выданы в ЕС с июля этого года, сообщил в интервью РИА Новости представитель Еврокомиссии. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:53
2021-09-02T16:53
2021-09-02T16:53
распространение коронавируса
в мире
johnson & johnson
евросоюз
еврокомиссия
astrazeneca
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Около 400 миллионов европейских цифровых COVID-сертификатов были выданы в ЕС с июля этого года, сообщил в интервью РИА Новости представитель Еврокомиссии."И законодательный процесс, и техническое развертывание (системы цифровых COVID-сертификатов ЕС – ред.) были завершены с рекордной скоростью. В марте мы обещали к летним каникулам ввести общеевропейскую систему. Но первые цифровые COVID-сертификаты в ЕС были выданы задолго до июля. На данный момент уже сгенерировано около 400 миллионов таких документов", - сказал собеседник агентства.Всего в ЕС на сегодня одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V". ЕС с 1 июля официально ввел в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID и обладает иммунитетом.
РИА Новости
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в мире, johnson & johnson, евросоюз, еврокомиссия, astrazeneca , коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna
В Евросоюзе выдали около 400 миллионов COVID-сертификатов
В Евросоюзе выдали около 400 миллионов COVID-сертификатов с июля