https://ria.ru/20210902/sberbank-1748309198.html

Сбербанк стал оператором системы tax free

Сбербанк стал оператором системы tax free - РИА Новости, 02.09.2021

Сбербанк стал оператором системы tax free

Сбербанк стал оператором системы tax free и создал платформу для возврата иностранным туристам налога НДС на сделанные в России покупки, сообщил зампред... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:48

2021-09-02T10:48

2021-09-02T10:48

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сбербанк россии

анатолий попов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Сбербанк стал оператором системы tax free и создал платформу для возврата иностранным туристам налога НДС на сделанные в России покупки, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в ходе ВЭФ-2021."Сбер стал оператором системы Tax Free и создал технологическую платформу Sber Tax Free для возврата иностранным туристам налога НДС на покупки, сделанные в России", - приводятся его слова в сообщении кредитной организации.Основная задача платформы заключается в организации бесперебойного взаимодействия между всеми участниками процесса возмещения налогов: туристом, организациями розничной торговли, Федеральной налоговой системы и Федеральной таможенной службы."Система tax free выгодна для всех её участников. Туристам она позволяет экономить на покупках, а торговой организации — благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску — обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда. Торговая организация может подключиться к системе Sber Tax Free и выполнять все операции онлайн. Наше техническое решение выполнено в интуитивно понятном интерфейсе и не требует специального обучения персонала", - прокомментировал Попов.Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система tax free в России пилотируется Минпромторгом в 16 регионах: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Свердловская области, республики Татарстан и Мордовия, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края.Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Tax free не действует в отношении подакцизных товаров (таких, например, как алкоголь и табак). Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.Осенью 2019 года в России стартовал эксперимент по переводу системы tax free полностью в электронный формат. По мнению кабмина, это позволит сделать процесс возврата НДС с покупок, которые совершают иностранцы в России, максимально простым и удобным.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/vyzov-1748194747.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сбербанк россии, анатолий попов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)