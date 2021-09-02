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Сбербанк стал оператором системы tax free
Сбербанк стал оператором системы tax free - РИА Новости, 02.09.2021
Сбербанк стал оператором системы tax free
Сбербанк стал оператором системы tax free и создал платформу для возврата иностранным туристам налога НДС на сделанные в России покупки, сообщил зампред... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:48
2021-09-02T10:48
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сбербанк россии
анатолий попов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Сбербанк стал оператором системы tax free и создал платформу для возврата иностранным туристам налога НДС на сделанные в России покупки, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в ходе ВЭФ-2021."Сбер стал оператором системы Tax Free и создал технологическую платформу Sber Tax Free для возврата иностранным туристам налога НДС на покупки, сделанные в России", - приводятся его слова в сообщении кредитной организации.Основная задача платформы заключается в организации бесперебойного взаимодействия между всеми участниками процесса возмещения налогов: туристом, организациями розничной торговли, Федеральной налоговой системы и Федеральной таможенной службы."Система tax free выгодна для всех её участников. Туристам она позволяет экономить на покупках, а торговой организации — благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску — обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда. Торговая организация может подключиться к системе Sber Tax Free и выполнять все операции онлайн. Наше техническое решение выполнено в интуитивно понятном интерфейсе и не требует специального обучения персонала", - прокомментировал Попов.Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система tax free в России пилотируется Минпромторгом в 16 регионах: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Свердловская области, республики Татарстан и Мордовия, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края.Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Tax free не действует в отношении подакцизных товаров (таких, например, как алкоголь и табак). Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.Осенью 2019 года в России стартовал эксперимент по переводу системы tax free полностью в электронный формат. По мнению кабмина, это позволит сделать процесс возврата НДС с покупок, которые совершают иностранцы в России, максимально простым и удобным.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сбербанк россии, анатолий попов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:48 02.09.2021
 
Сбербанк стал оператором системы tax free

Зампред правления банка Попов: Сбербанк стал оператором системы tax free

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк открыл первый офис в новом формате
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Сбербанк стал оператором системы tax free и создал платформу для возврата иностранным туристам налога НДС на сделанные в России покупки, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в ходе ВЭФ-2021.
"Сбер стал оператором системы Tax Free и создал технологическую платформу Sber Tax Free для возврата иностранным туристам налога НДС на покупки, сделанные в России", - приводятся его слова в сообщении кредитной организации.
Основная задача платформы заключается в организации бесперебойного взаимодействия между всеми участниками процесса возмещения налогов: туристом, организациями розничной торговли, Федеральной налоговой системы и Федеральной таможенной службы.
"Система tax free выгодна для всех её участников. Туристам она позволяет экономить на покупках, а торговой организации — благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску — обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда. Торговая организация может подключиться к системе Sber Tax Free и выполнять все операции онлайн. Наше техническое решение выполнено в интуитивно понятном интерфейсе и не требует специального обучения персонала", - прокомментировал Попов.
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Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система tax free в России пилотируется Минпромторгом в 16 регионах: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Свердловская области, республики Татарстан и Мордовия, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края.
Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Tax free не действует в отношении подакцизных товаров (таких, например, как алкоголь и табак). Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.
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Осенью 2019 года в России стартовал эксперимент по переводу системы tax free полностью в электронный формат. По мнению кабмина, это позволит сделать процесс возврата НДС с покупок, которые совершают иностранцы в России, максимально простым и удобным.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сбербанк РоссииАнатолий ПоповВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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