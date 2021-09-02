https://ria.ru/20210902/sberbank-1748303873.html

Сбербанк и "Легендагро Приморье" заключили соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и "Легендагро Приморье" заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 02.09.2021

Сбербанк и "Легендагро Приморье" заключили соглашение о сотрудничестве

Представители Сбербанка и компании "Легендагро Приморье" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:24

2021-09-02T10:24

2021-09-02T10:24

экономика

сбербанк россии

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Представители Сбербанка и компании "Легендагро Приморье" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщил банк."Документ подписали председатель Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин, вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности, председатель совета директоров "СберИнвеста" Оскар Рацин и генеральный директор ООО "Легендагро Приморье" Дмитрий Савенков", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках соглашения "Сбер" и "СберИнвест" планируют оказать компании качественное высокотехнологичное банковское обслуживание, аналитическую и информационную поддержку."Легендагро" - один из крупнейших производителей и экспортёров риса, сои и кукурузы на Дальнем Востоке."Со стороны "Сбера" предполагаются различные формы финансирования, в том числе в целях оптимизации долгового портфеля компании, финансирование инвестиционной программы, проектное и торговое финансирование. "Сбер" может оказать компании инвестиционно-банковские услуги, включая сопровождение сделок, услуги глобального координатора и букраннера, выпуск облигаций, хеджирование рисков, аналитическую и информационную поддержку на рынке ценных бумаг", - добавляется в сообщении.Также стороны планируют рассмотреть возможность сотрудничества при инвестировании в новые инновационные сферы экономики, наукоемкие производства и высокоперспективные активы. "Легендагро Приморье" также заинтересовано в услугах компаний экосистемы "Сбера" - "СберЗдоровья", VisionLabs, SberCloud, Dialog, "СберКоруса", Segmento, BI.ZONE, "СберМобайла" и других. Кроме того, запланировано сотрудничество в области страхования, эквайринга, инкассации, депозитарного обслуживания, лизинга и кредитования сотрудников компании.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/vyzov-1748194747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сбербанк россии, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)