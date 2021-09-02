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Белый дом оценил возможность смягчения санкций против "Талибана"*
Белый дом оценил возможность смягчения санкций против "Талибана"* - РИА Новости, 02.09.2021
Белый дом оценил возможность смягчения санкций против "Талибана"*
США пока не рассматривают возможности смягчения санкций, которые действуют в отношении движения "Талибан"*, пришедшего к власти в Афганистане, заявила... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:31
2021-09-02T21:31
2021-09-02T22:03
захват власти в афганистане талибами
сша
талибан
афганистан
администрация президента сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. США пока не рассматривают возможности смягчения санкций, которые действуют в отношении движения "Талибан"*, пришедшего к власти в Афганистане, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Никто не должен считать, что мы в настоящее время рассматриваем смягчение санкций против "Талибана"*... Мы не снижали санкционного давления на лидеров талибов или значительных ограничений на их доступ к мировой финансовой системе", - сказала Псаки журналистам.Она добавила, что решения о дальнейших действиях в этой сфере США будут принимать, исходя из действий талибов и в координации с международным сообществом.* Запрещенная в России террористическая группировка
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сша, талибан, афганистан, администрация президента сша, дженнифер псаки
21:31 02.09.2021 (обновлено: 22:03 02.09.2021)
Белый дом оценил возможность смягчения санкций против "Талибана"*
Белый дом: США пока не рассматривают возможность смягчения санкций в отношении "Талибана"*