https://ria.ru/20210902/sanktsii-1748434419.html

Белый дом оценил возможность смягчения санкций против "Талибана"*

Белый дом оценил возможность смягчения санкций против "Талибана"* - РИА Новости, 02.09.2021

Белый дом оценил возможность смягчения санкций против "Талибана"*

США пока не рассматривают возможности смягчения санкций, которые действуют в отношении движения "Талибан"*, пришедшего к власти в Афганистане, заявила... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:31

2021-09-02T21:31

2021-09-02T22:03

захват власти в афганистане талибами

сша

талибан

афганистан

администрация президента сша

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. США пока не рассматривают возможности смягчения санкций, которые действуют в отношении движения "Талибан"*, пришедшего к власти в Афганистане, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Никто не должен считать, что мы в настоящее время рассматриваем смягчение санкций против "Талибана"*... Мы не снижали санкционного давления на лидеров талибов или значительных ограничений на их доступ к мировой финансовой системе", - сказала Псаки журналистам.Она добавила, что решения о дальнейших действиях в этой сфере США будут принимать, исходя из действий талибов и в координации с международным сообществом.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

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сша, талибан, афганистан, администрация президента сша, дженнифер псаки