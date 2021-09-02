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Песков раскритиковал американские санкции
Песков раскритиковал американские санкции - РИА Новости, 02.09.2021
Песков раскритиковал американские санкции
Вашингтон любит санкционные ограничения, применяет их сплошь и рядом, Москва не считает такую позицию конструктивной, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:08
2021-09-02T11:08
2021-09-02T15:59
сша
владивосток
москва
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Вашингтон любит санкционные ограничения, применяет их сплошь и рядом, Москва не считает такую позицию конструктивной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ВЭФ."Скажем так, наверное, вероятность продолжения Вашингтоном такой санкционной политики - она присутствует всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной", - сказал Песков, отвечая на вопрос, увеличилась ли угроза новых санкций со стороны США в отношении России в последнее время.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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сша, владивосток, москва, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:08 02.09.2021 (обновлено: 15:59 02.09.2021)
Песков раскритиковал американские санкции
Пресс-секретарь президента Песков раскритиковал применение США санкционных ограничений