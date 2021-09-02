https://ria.ru/20210902/sanktsii-1748314454.html

Песков раскритиковал американские санкции

Песков раскритиковал американские санкции - РИА Новости, 02.09.2021

Песков раскритиковал американские санкции

Вашингтон любит санкционные ограничения, применяет их сплошь и рядом, Москва не считает такую позицию конструктивной, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:08

2021-09-02T11:08

2021-09-02T15:59

сша

владивосток

москва

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Вашингтон любит санкционные ограничения, применяет их сплошь и рядом, Москва не считает такую позицию конструктивной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ВЭФ."Скажем так, наверное, вероятность продолжения Вашингтоном такой санкционной политики - она присутствует всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной", - сказал Песков, отвечая на вопрос, увеличилась ли угроза новых санкций со стороны США в отношении России в последнее время.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210826/potok-1747422467.html

сша

владивосток

москва

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сша, владивосток, москва, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)