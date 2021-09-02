https://ria.ru/20210902/sanktsii-1748271632.html

Зеленский обсудил с Байденом гарантии энергетической безопасности Украины

Зеленский обсудил с Байденом гарантии энергетической безопасности Украины - РИА Новости, 02.09.2021

Зеленский обсудил с Байденом гарантии энергетической безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с американским коллегой Джо Байденом гарантии энергетической безопасности страны, они будут еще... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:43

2021-09-02T05:43

2021-09-02T05:43

в мире

украина

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джо байден

владимир зеленский

евросоюз

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с американским коллегой Джо Байденом гарантии энергетической безопасности страны, они будут еще разрабатываться, сообщает телеканал "Украина 24".Встреча Зеленского с Байденом прошла в среду.Как заявил украинский лидер, Соединенные Штаты готовы вводить санкции, если будут нарушаться права Украины и ее энергетическая безопасность. По словам Зеленского, Байден "понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины". "Но эти гарантии будут еще разрабатываться, потому что мы с доверием относимся друг к другу, я имею в виду наши страны", - добавил президент.Совместное заявлениеРанее США и Украина по результатам прошедших переговоров Зеленского и Байдена обнародовали их совместном заявлении о стратегическом партнерстве, согласно которому Киев и Вашингтон выступают против газопровода "Северный поток — 2" и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности. США намерены сохранить "транзитную роль" Украины и обеспечить "безопасность поставок в этот переходный энергетический период", а также не допустить использования магистрали "как геополитического оружия". Для этого Вашингтон будет и дальше применять различные меры и инструменты энергетической дипломатии, в том числе при содействии старшего советника по энергетической безопасности Амоса Хохштейна.Также отмечается, что Киев и Вашингтон укрепляют энергетическую безопасность Украины "путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение газопровода вышло на финальную стадию.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. Также Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.Москва при этом неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210831/gazoprovod-1748086223.html

https://ria.ru/20210901/nato-1748211114.html

https://ria.ru/20210902/potok-1748269957.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, северный поток — 2, россия, амос хохштейн