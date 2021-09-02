https://ria.ru/20210902/samozanyatye-1748269847.html
Минтруд представил прогноз по количеству самозанятых
Минтруд представил прогноз по количеству самозанятых - РИА Новости, 02.09.2021
Минтруд представил прогноз по количеству самозанятых
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что к 2030 году число самозанятых в России может достичь 10-11 миллионов. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:11
2021-09-02T05:11
2021-09-02T05:11
экономика
антон котяков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что к 2030 году число самозанятых в России может достичь 10-11 миллионов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
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экономика, антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Минтруд представил прогноз по количеству самозанятых
Минтруд прогнозирует, что к 2030 году в России будет 10-11 миллионов самозанятых