https://ria.ru/20210902/samozanyatye-1748269847.html

Минтруд представил прогноз по количеству самозанятых

Минтруд представил прогноз по количеству самозанятых - РИА Новости, 02.09.2021

Минтруд представил прогноз по количеству самозанятых

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что к 2030 году число самозанятых в России может достичь 10-11 миллионов. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:11

2021-09-02T05:11

2021-09-02T05:11

экономика

антон котяков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что к 2030 году число самозанятых в России может достичь 10-11 миллионов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)