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В Москве подросток на самокате сбил беременную женщину
В Москве подросток на самокате сбил беременную женщину - РИА Новости, 02.09.2021
В Москве подросток на самокате сбил беременную женщину
Подросток на самокате сбил беременную женщину в Таганском районе Москвы — она доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:28
2021-09-02T17:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Подросток на самокате сбил беременную женщину в Таганском районе Москвы — она доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По информации пресс-службы, в среду в районе четырех дня (ранее СМИ об этом не было известно) поступило сообщение из больницы, что от дома 15 по Волгоградскому проспекту скорая увезла женщину."В девять часов утра этого же дня гражданку сбил подросток на самокате. Женщина беременна, диагноз: ушиб мягких тканей головы, множественные ссадины верхних и нижних конечностей, закрытая черепно-мозговая травма", — говорится в релизе.Полиция начала проверку по факту случившегося. Подростка ищут.
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происшествия, москва
15:28 02.09.2021 (обновлено: 17:58 02.09.2021)
 
В Москве подросток на самокате сбил беременную женщину

В Москве подросток на самокате сбил беременную женщину, у нее черепно-мозговая травма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Подросток на самокате сбил беременную женщину в Таганском районе Москвы — она доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации пресс-службы, в среду в районе четырех дня (ранее СМИ об этом не было известно) поступило сообщение из больницы, что от дома 15 по Волгоградскому проспекту скорая увезла женщину.
"В девять часов утра этого же дня гражданку сбил подросток на самокате. Женщина беременна, диагноз: ушиб мягких тканей головы, множественные ссадины верхних и нижних конечностей, закрытая черепно-мозговая травма", — говорится в релизе.
Полиция начала проверку по факту случившегося. Подростка ищут.
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