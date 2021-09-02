https://ria.ru/20210902/samokat-1748377969.html

В Москве подросток на самокате сбил беременную женщину

В Москве подросток на самокате сбил беременную женщину - РИА Новости, 02.09.2021

В Москве подросток на самокате сбил беременную женщину

Подросток на самокате сбил беременную женщину в Таганском районе Москвы — она доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:28

2021-09-02T15:28

2021-09-02T17:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Подросток на самокате сбил беременную женщину в Таганском районе Москвы — она доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По информации пресс-службы, в среду в районе четырех дня (ранее СМИ об этом не было известно) поступило сообщение из больницы, что от дома 15 по Волгоградскому проспекту скорая увезла женщину."В девять часов утра этого же дня гражданку сбил подросток на самокате. Женщина беременна, диагноз: ушиб мягких тканей головы, множественные ссадины верхних и нижних конечностей, закрытая черепно-мозговая травма", — говорится в релизе.Полиция начала проверку по факту случившегося. Подростка ищут.

https://ria.ru/20210824/elektrosamokaty-1747044679.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва