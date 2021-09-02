https://ria.ru/20210902/sammit-1748336325.html

Источник опроверг сообщения о подготовке саммита России и Украины

Источник опроверг сообщения о подготовке саммита России и Украины - РИА Новости, 02.09.2021

Источник опроверг сообщения о подготовке саммита России и Украины

От украинской стороны не поступало официальных предложений о проведении двустороннего саммита с РФ, равно как и об организации иных двусторонних встреч и... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:24

2021-09-02T12:24

2021-09-02T12:33

политика

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185623_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_a8e44df4d79f5681470f422a703e2636.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. От украинской стороны не поступало официальных предложений о проведении двустороннего саммита с РФ, равно как и об организации иных двусторонних встреч и консультаций на другом уровне, на практике Киев пока только продолжает разрушать связи с Россией, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко, отвечая на вопрос РИА Новости о том, на каком уровне ведется подготовка встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил, что она идет на самом высоком уровне. При этом Любченко не стал отвечать на вопрос, в какой стране может состояться встреча, а о возможности ее проведения в Москве сделал отрицательный жест головой. Без ответа остался вопрос и о сроках проведения встречи. На следующее уточнение о месте встречи первый вице-премьер назвал Крым."Видимо, когда украинские должностные лица говорят о подготовке таких встреч, они имеют в виду некие внутренние процессы в Киеве, направленные на то, чтобы собраться с духом и начать восстанавливать политические контакты", - отметил собеседник агентства.По его словам, "пока мы видим, что на практике Киев только продолжает разрушать связи с Россией".Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее заявил РИА Новости, что президент Украины готов к контактам с Путиным в любое время.

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748217299.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский