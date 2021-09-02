12:24 02.09.2021 (обновлено: 12:33 02.09.2021)
Источник опроверг сообщения о подготовке саммита России и Украины
Источник: от Киева не поступало предложений о саммите с Россией
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. От украинской стороны не поступало официальных предложений о проведении двустороннего саммита с РФ, равно как и об организации иных двусторонних встреч и консультаций на другом уровне, на практике Киев пока только продолжает разрушать связи с Россией, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко, отвечая на вопрос РИА Новости о том, на каком уровне ведется подготовка встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил, что она идет на самом высоком уровне. При этом Любченко не стал отвечать на вопрос, в какой стране может состояться встреча, а о возможности ее проведения в Москве сделал отрицательный жест головой. Без ответа остался вопрос и о сроках проведения встречи. На следующее уточнение о месте встречи первый вице-премьер назвал Крым.
"От украинской стороны не поступало официальных предложений о проведении двустороннего саммита, равно как и об организации иных двусторонних встреч и консультаций на другом уровне", - сказал источник, комментируя слова Лобченко.
"Видимо, когда украинские должностные лица говорят о подготовке таких встреч, они имеют в виду некие внутренние процессы в Киеве, направленные на то, чтобы собраться с духом и начать восстанавливать политические контакты", - отметил собеседник агентства.
По его словам, "пока мы видим, что на практике Киев только продолжает разрушать связи с Россией".
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее заявил РИА Новости, что президент Украины готов к контактам с Путиным в любое время.