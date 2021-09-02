https://ria.ru/20210902/sammit-1748303126.html

Песков высказался об итогах саммита в Женеве

Песков высказался об итогах саммита в Женеве - РИА Новости, 02.09.2021

Песков высказался об итогах саммита в Женеве

Россия и США по итогам переговоров глав государств в Женеве запустили процесс консультаций о контроле над вооружением, а также по кибербезопасности, но есть и... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:22

2021-09-02T10:22

2021-09-02T10:22

саммит путина и байдена

политика

безопасность

сша

женева (город)

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737273537_0:7:3234:1826_1920x0_80_0_0_089babf0132165210ac3f0241fe3e2e6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия и США по итогам переговоров глав государств в Женеве запустили процесс консультаций о контроле над вооружением, а также по кибербезопасности, но есть и вопросы, которые не сдвинулись с места, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается итогов Женевы, наверное, важно констатировать, что запущен и идет процесс по контролю над вооружением, все-таки консультации начались, это длительный процесс, но первые шаги уже сделаны. Запущен также процесс консультаций по кибербезопасности. Это тоже очень позитивный факт", - сказал Песков на вопрос, можно ли подвести какие-то итоги спустя несколько месяцев после переговоров."Но в то же время, конечно, есть и целый набор вопросов, которые никак не сдвинутся с места. Мы с вами говорили о российских заключенных, которые удерживаются в американских тюрьмах. Захваченная в нарушение международного права российская загрансобственность на территории США. И ряд еще вопросов, пока там никакого движения нет", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210901/ssha-1748131691.html

сша

женева (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, безопасность, сша, женева (город), дмитрий песков, россия