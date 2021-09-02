https://ria.ru/20210902/sammit-1748303126.html
Песков высказался об итогах саммита в Женеве
Песков высказался об итогах саммита в Женеве - РИА Новости, 02.09.2021
Песков высказался об итогах саммита в Женеве
Россия и США по итогам переговоров глав государств в Женеве запустили процесс консультаций о контроле над вооружением, а также по кибербезопасности, но есть и... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:22
2021-09-02T10:22
2021-09-02T10:22
саммит путина и байдена
политика
безопасность
сша
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия и США по итогам переговоров глав государств в Женеве запустили процесс консультаций о контроле над вооружением, а также по кибербезопасности, но есть и вопросы, которые не сдвинулись с места, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается итогов Женевы, наверное, важно констатировать, что запущен и идет процесс по контролю над вооружением, все-таки консультации начались, это длительный процесс, но первые шаги уже сделаны. Запущен также процесс консультаций по кибербезопасности. Это тоже очень позитивный факт", - сказал Песков на вопрос, можно ли подвести какие-то итоги спустя несколько месяцев после переговоров."Но в то же время, конечно, есть и целый набор вопросов, которые никак не сдвинутся с места. Мы с вами говорили о российских заключенных, которые удерживаются в американских тюрьмах. Захваченная в нарушение международного права российская загрансобственность на территории США. И ряд еще вопросов, пока там никакого движения нет", - добавил Песков.
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политика, безопасность, сша, женева (город), дмитрий песков, россия
Песков высказался об итогах саммита в Женеве
Пресс-секретарь Путина Песков: саммит в Женеве запустил переговоры по контролю вооружений
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Россия и США
по итогам переговоров глав государств в Женеве запустили процесс консультаций о контроле над вооружением, а также по кибербезопасности, но есть и вопросы, которые не сдвинулись с места, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Что касается итогов Женевы, наверное, важно констатировать, что запущен и идет процесс по контролю над вооружением, все-таки консультации начались, это длительный процесс, но первые шаги уже сделаны. Запущен также процесс консультаций по кибербезопасности. Это тоже очень позитивный факт", - сказал Песков на вопрос, можно ли подвести какие-то итоги спустя несколько месяцев после переговоров.
"Но в то же время, конечно, есть и целый набор вопросов, которые никак не сдвинутся с места. Мы с вами говорили о российских заключенных, которые удерживаются в американских тюрьмах. Захваченная в нарушение международного права российская загрансобственность на территории США. И ряд еще вопросов, пока там никакого движения нет", - добавил Песков.