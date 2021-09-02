https://ria.ru/20210902/samara-1748414705.html

В Самаре открыли центр компетенций Спецсвязи

В Самаре открыли центр компетенций Спецсвязи - РИА Новости, 02.09.2021

В Самаре открыли центр компетенций Спецсвязи

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли в Самаре Единый центр... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:37

2021-09-02T18:37

2021-09-02T18:37

общество

самарская область

дмитрий азаров

александр хинштейн

максут шадаев

поволжье

россия

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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли в Самаре Единый центр компетенций Спецсвязи России, сообщает пресс-служба правительства региона."Сегодня, 2 сентября, в Самаре открылся Единый центр компетенций ФГУП "Главный центр специальной связи". Старт его работе дали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн", - говорится в сообщении.Работа Единого центра компетенций Спецсвязи, который размещен на базе самарского филиала ФГУП "Научно-исследовательский институт радио - СОНИИР", стартовала с запуска call-центра. По информации пресс-службы, сейчас центр в онлайн-режиме круглосуточно ведет полный контроль за маршрутом следования транспорта и безопасностью грузов. Постепенно функционал центра будет расширяться. В Самаре будет вестись прием заявок и обращений клиентов, обработка первичной бухгалтерской документации, кадровый учет, IT-поддержка."Хорошая практика, когда крупные предприятия открывают региональные центры и часть функций передают в регионы. Это позволяет построить работу и развиваться, не концентрируя все подразделения в Москве", - цитирует Шадаева пресс-служба.Азаров, в свою очередь, обратил внимание на положительный эффект для Самарской области от создания в регионе такого центра. "Благодаря подобным федеральным решениям возникают новые рабочие места и новые возможности. Наш регион получает и расширяет свои компетенции. Все это позволяет развивать экономику региона, предоставлять сервисные услуги для бизнеса, хозяйствующих субъектов и жителей", - приводит пресс-служба слова Азарова.Решение о создании в Самаре Единого центра компетенций Спецсвязи, который будет управлять и обеспечивать деятельность предприятия с филиалами по всей стране, было принято в июле этого года. С соответствующей инициативой выступили Азаров и Хинштейн, предложение поддержал Шадаев.Отмечается, что реализация проекта позволила создать порядка 100 рабочих мест, привлечь федеральные средства и повысить значимость региона как крупнейшего транспортного-логистического центра Поволжья и страны.Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (Спецсвязь России) было создано 1 августа 1939 года и на сегодняшний день является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов в России и странах СНГ.

https://ria.ru/20210901/kosmos-1748214495.html

https://ria.ru/20210827/mediki-1747588389.html

самарская область

поволжье

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, самарская область, дмитрий азаров, александр хинштейн, максут шадаев, поволжье, россия