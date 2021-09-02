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В Самаре открыли центр компетенций Спецсвязи
В Самаре открыли центр компетенций Спецсвязи - РИА Новости, 02.09.2021
В Самаре открыли центр компетенций Спецсвязи
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли в Самаре Единый центр... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:37
2021-09-02T18:37
общество
самарская область
дмитрий азаров
александр хинштейн
максут шадаев
поволжье
россия
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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли в Самаре Единый центр компетенций Спецсвязи России, сообщает пресс-служба правительства региона."Сегодня, 2 сентября, в Самаре открылся Единый центр компетенций ФГУП "Главный центр специальной связи". Старт его работе дали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн", - говорится в сообщении.Работа Единого центра компетенций Спецсвязи, который размещен на базе самарского филиала ФГУП "Научно-исследовательский институт радио - СОНИИР", стартовала с запуска call-центра. По информации пресс-службы, сейчас центр в онлайн-режиме круглосуточно ведет полный контроль за маршрутом следования транспорта и безопасностью грузов. Постепенно функционал центра будет расширяться. В Самаре будет вестись прием заявок и обращений клиентов, обработка первичной бухгалтерской документации, кадровый учет, IT-поддержка."Хорошая практика, когда крупные предприятия открывают региональные центры и часть функций передают в регионы. Это позволяет построить работу и развиваться, не концентрируя все подразделения в Москве", - цитирует Шадаева пресс-служба.Азаров, в свою очередь, обратил внимание на положительный эффект для Самарской области от создания в регионе такого центра. "Благодаря подобным федеральным решениям возникают новые рабочие места и новые возможности. Наш регион получает и расширяет свои компетенции. Все это позволяет развивать экономику региона, предоставлять сервисные услуги для бизнеса, хозяйствующих субъектов и жителей", - приводит пресс-служба слова Азарова.Решение о создании в Самаре Единого центра компетенций Спецсвязи, который будет управлять и обеспечивать деятельность предприятия с филиалами по всей стране, было принято в июле этого года. С соответствующей инициативой выступили Азаров и Хинштейн, предложение поддержал Шадаев.Отмечается, что реализация проекта позволила создать порядка 100 рабочих мест, привлечь федеральные средства и повысить значимость региона как крупнейшего транспортного-логистического центра Поволжья и страны.Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (Спецсвязь России) было создано 1 августа 1939 года и на сегодняшний день является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов в России и странах СНГ.
https://ria.ru/20210901/kosmos-1748214495.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров, александр хинштейн, максут шадаев, поволжье, россия
18:37 02.09.2021
 
В Самаре открыли центр компетенций Спецсвязи

Шадаев и Азаров открыли в Самаре Единый центр компетенций Спецсвязи России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией
Вид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли в Самаре Единый центр компетенций Спецсвязи России, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 2 сентября, в Самаре открылся Единый центр компетенций ФГУП "Главный центр специальной связи". Старт его работе дали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн", - говорится в сообщении.
Работа Единого центра компетенций Спецсвязи, который размещен на базе самарского филиала ФГУП "Научно-исследовательский институт радио - СОНИИР", стартовала с запуска call-центра. По информации пресс-службы, сейчас центр в онлайн-режиме круглосуточно ведет полный контроль за маршрутом следования транспорта и безопасностью грузов. Постепенно функционал центра будет расширяться. В Самаре будет вестись прием заявок и обращений клиентов, обработка первичной бухгалтерской документации, кадровый учет, IT-поддержка.
"Хорошая практика, когда крупные предприятия открывают региональные центры и часть функций передают в регионы. Это позволяет построить работу и развиваться, не концентрируя все подразделения в Москве", - цитирует Шадаева пресс-служба.
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Азаров, в свою очередь, обратил внимание на положительный эффект для Самарской области от создания в регионе такого центра. "Благодаря подобным федеральным решениям возникают новые рабочие места и новые возможности. Наш регион получает и расширяет свои компетенции. Все это позволяет развивать экономику региона, предоставлять сервисные услуги для бизнеса, хозяйствующих субъектов и жителей", - приводит пресс-служба слова Азарова.
Решение о создании в Самаре Единого центра компетенций Спецсвязи, который будет управлять и обеспечивать деятельность предприятия с филиалами по всей стране, было принято в июле этого года. С соответствующей инициативой выступили Азаров и Хинштейн, предложение поддержал Шадаев.
Отмечается, что реализация проекта позволила создать порядка 100 рабочих мест, привлечь федеральные средства и повысить значимость региона как крупнейшего транспортного-логистического центра Поволжья и страны.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (Спецсвязь России) было создано 1 августа 1939 года и на сегодняшний день является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов в России и странах СНГ.
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