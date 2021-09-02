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В "Русагро" заверили, что дефицита сахара в России не будет
В "Русагро" заверили, что дефицита сахара в России не будет - РИА Новости, 02.09.2021
В "Русагро" заверили, что дефицита сахара в России не будет
Дефицита сахара в России точно не будет, однако точные оценки относительно объема производства продукции в текущем сезоне можно будет сделать позже осенью,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:36
2021-09-02T07:36
экономика
русагро
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Дефицита сахара в России точно не будет, однако точные оценки относительно объема производства продукции в текущем сезоне можно будет сделать позже осенью, заявил журналистам гендиректор группы "Русагро" Максим Басов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы знаем точно, что в этом году в России посевы свеклы довольно значительно увеличились, процентов на 10. Тем не менее, в последнее время климатические, погодные условия были не самые благоприятные", - сказал Басов."Поэтому мы понимаем, что урожай свеклы и, соответственно, производство свекловичного сахара будет больше прошлого года. Дефицита сахара точно не возникнет, но точно (относительно объема производства - ред.) мы это будем понимать в октябре. Еще очень много неопределенности, связанной с погодой", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, русагро , россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:36 02.09.2021
 
В "Русагро" заверили, что дефицита сахара в России не будет

Гендиректор "Русагро" Басов: дефицита сахара в России не будет

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром
Мешки с сахаром - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Дефицита сахара в России точно не будет, однако точные оценки относительно объема производства продукции в текущем сезоне можно будет сделать позже осенью, заявил журналистам гендиректор группы "Русагро" Максим Басов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы знаем точно, что в этом году в России посевы свеклы довольно значительно увеличились, процентов на 10. Тем не менее, в последнее время климатические, погодные условия были не самые благоприятные", - сказал Басов.
Генеральный директор группы компаний Русагро Максим Басов - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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"Русагро" не планирует новое публичное размещение акций
"Поэтому мы понимаем, что урожай свеклы и, соответственно, производство свекловичного сахара будет больше прошлого года. Дефицита сахара точно не возникнет, но точно (относительно объема производства - ред.) мы это будем понимать в октябре. Еще очень много неопределенности, связанной с погодой", - добавил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаРусагроРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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