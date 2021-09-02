https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748285050.html

Volvo Group поучаствует в создании водородного парка на Сахалине

Volvo Group поучаствует в создании водородного парка на Сахалине - РИА Новости, 02.09.2021

Volvo Group поучаствует в создании водородного парка на Сахалине

Volvo Group Россия вошла в состав участников проекта по созданию водородного парка на Сахалине, сообщает Корпорация развития Сахалинской области. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:54

2021-09-02T07:54

2021-09-02T07:54

экономика

сахалинская область

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен - РИА Новости. Volvo Group Россия вошла в состав участников проекта по созданию водородного парка на Сахалине, сообщает Корпорация развития Сахалинской области."В рамках Восточного экономического форума генеральный директор Volvo Group Россия Сергей Яворский поставил подпись под пятилетним соглашением о сотрудничестве по вопросам развития водородных технологий и участия компании в создании водородного парка на территории Сахалинской области", - заявили в компании, уточнив, что в проект также вовлечены Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, "Русатом Оверсиз" и Корпорация развития Сахалинской области.В рамках заключенного соглашения участники проекта рассматривают возможность организации развития транспорта на водородных топливных элементах и сопутствующей топливно-заправочной инфраструктуры в Сахалинской области."Мы занимаемся формированием новой инвестиционной площадки - водородного парка. Он станет одним из ключевых объектов кластера по производству и использованию нового вида топлива, безопасного для окружающей среды", - приводит пресс-служба слова гендиректора Корпорации развития Сахалинской области Андрея Медведева.По словам гендиректора Volvo Group Россия Сергея Яворского, которые приводит пресс-служба, для корпорации вхождение в проект полностью укладывается в стратегию компании по развитию электрогрузового транспорта на топливных элементах для магистрального сегмента."Мы уже занимаем лидирующие позиции в области электрогрузовиков, но нам также необходимо дополнить их решениями для дальнемагистральных перевозок и для эксплуатации техники в тяжелых условиях, где понадобятся топливные элементы", - цитирует Яворского пресс-служба.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210830/vodorod-1747777886.html

сахалинская область

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экономика, сахалинская область, восточный экономический форум — 2021 (вэф)