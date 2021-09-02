https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748281733.html

В Южно-Сахалинске появится центр ядерной медицины

В Южно-Сахалинске появится центр ядерной медицины - РИА Новости, 02.09.2021

В Южно-Сахалинске появится центр ядерной медицины

Центр ядерной медицины появится в Южно-Сахалинске, соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме в четверг подписали правительство Сахалинской... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:52

2021-09-02T07:52

2021-09-02T07:52

общество

япония

владивосток

южная корея

южно-сахалинск

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен — РИА Новости. Центр ядерной медицины появится в Южно-Сахалинске, соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме в четверг подписали правительство Сахалинской области, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и "ЦЯМУ инвестиции", сообщает пресс-служба правительства региона."Соглашение, посвященное развитию инфраструктуры онкологической медицинской помощи, заключено на полях Восточного экономического форума", — говорится в сообщении.Отмечается, что базой для центра ядерной медицины станет областной онкологический диспансер в Южно-Сахалинске. Стоимость первого этапа организации центра превысит 1,3 миллиарда рублей.Для него в рамках проекта приобретут самый современный ПЭТ-сканер. Диагностический аппарат позволяет радионуклидным томографическим методом проводить исследования внутренних органов человека, показывает количество радиофармпрепарата в участках скопления злокачественных клеток.Подобное оборудование активно используется в лучших клиниках Японии и Южной Кореи для выявления и лечения онкологических заболеваний. Вскоре оно будет доступно жителям островного региона в рамках программы обязательного медицинского страхования, отмечают в правительстве региона.По словам генерального директора "ЦЯМУ инвестиции" Александра Хасина, которые приводит пресс-служба, центры ядерной медицины появятся и в других регионах Дальневосточного федерального округа. Инвестиционный проект будет реализован на основе механизма государственно-частного партнерства.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/most-1748281220.html

https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748280052.html

япония

владивосток

южная корея

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, япония, владивосток, южная корея, южно-сахалинск, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)