https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748281733.html
В Южно-Сахалинске появится центр ядерной медицины
В Южно-Сахалинске появится центр ядерной медицины - РИА Новости, 02.09.2021
В Южно-Сахалинске появится центр ядерной медицины
Центр ядерной медицины появится в Южно-Сахалинске, соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме в четверг подписали правительство Сахалинской... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:52
2021-09-02T07:52
2021-09-02T07:52
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япония
владивосток
южная корея
южно-сахалинск
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен — РИА Новости. Центр ядерной медицины появится в Южно-Сахалинске, соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме в четверг подписали правительство Сахалинской области, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и "ЦЯМУ инвестиции", сообщает пресс-служба правительства региона."Соглашение, посвященное развитию инфраструктуры онкологической медицинской помощи, заключено на полях Восточного экономического форума", — говорится в сообщении.Отмечается, что базой для центра ядерной медицины станет областной онкологический диспансер в Южно-Сахалинске. Стоимость первого этапа организации центра превысит 1,3 миллиарда рублей.Для него в рамках проекта приобретут самый современный ПЭТ-сканер. Диагностический аппарат позволяет радионуклидным томографическим методом проводить исследования внутренних органов человека, показывает количество радиофармпрепарата в участках скопления злокачественных клеток.Подобное оборудование активно используется в лучших клиниках Японии и Южной Кореи для выявления и лечения онкологических заболеваний. Вскоре оно будет доступно жителям островного региона в рамках программы обязательного медицинского страхования, отмечают в правительстве региона.По словам генерального директора "ЦЯМУ инвестиции" Александра Хасина, которые приводит пресс-служба, центры ядерной медицины появятся и в других регионах Дальневосточного федерального округа. Инвестиционный проект будет реализован на основе механизма государственно-частного партнерства.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/most-1748281220.html
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РИА Новости
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общество, япония, владивосток, южная корея, южно-сахалинск, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Южно-Сахалинске появится центр ядерной медицины
В Южно-Сахалинске на базе областного онкодиспансера появится центр ядерной медицины
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен — РИА Новости.
Центр ядерной медицины появится в Южно-Сахалинске, соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме
в четверг подписали правительство Сахалинской области, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и "ЦЯМУ инвестиции", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Соглашение, посвященное развитию инфраструктуры онкологической медицинской помощи, заключено на полях Восточного экономического форума", — говорится в сообщении.
Отмечается, что базой для центра ядерной медицины станет областной онкологический диспансер в Южно-Сахалинске. Стоимость первого этапа организации центра превысит 1,3 миллиарда рублей.
Для него в рамках проекта приобретут самый современный ПЭТ-сканер. Диагностический аппарат позволяет радионуклидным томографическим методом проводить исследования внутренних органов человека, показывает количество радиофармпрепарата в участках скопления злокачественных клеток.
Подобное оборудование активно используется в лучших клиниках Японии и Южной Кореи для выявления и лечения онкологических заболеваний. Вскоре оно будет доступно жителям островного региона в рамках программы обязательного медицинского страхования, отмечают в правительстве региона.
По словам генерального директора "ЦЯМУ инвестиции" Александра Хасина, которые приводит пресс-служба, центры ядерной медицины появятся и в других регионах Дальневосточного федерального округа. Инвестиционный проект будет реализован на основе механизма государственно-частного партнерства.
"Мы сопровождаем инвестора в процессе переговоров с регионами и финансовыми институтами развития, ведем структурирование проектов. Все рабочие вопросы по созданию единой системы онкологической помощи решаем с привлечением представителей Минздрава России, Минэкономразвития России, ФФОМС, Комитета Госдумы
по охране здоровья, научно-экспертного сообщества и бизнеса, ведущими российскими экспертами в области онкологии, в том числе отвечающими за ДФО", — приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Носова.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.