https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748280052.html

На Сахалине рассказали о планах производства водородного топлива

На Сахалине рассказали о планах производства водородного топлива - РИА Новости, 02.09.2021

На Сахалине рассказали о планах производства водородного топлива

На Сахалине в год планируют производить 30 тысяч тонн водородного топлива, об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко на сессии Восточного экономического... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:37

2021-09-02T07:37

2021-09-02T07:37

экономика

технологии

владивосток

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сахалин

газпром

валерий лимаренко

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен — РИА Новости. На Сахалине в год планируют производить 30 тысяч тонн водородного топлива, об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко на сессии Восточного экономического форума в четверг, сообщает пресс-служба правительства региона."В Сахалинской области в год планируют производить 30 тысяч тонн экологически чистого водородного топлива. Глава островного региона представил проект по созданию водородного кластера на Сахалине", — говорится в сообщении.По словам губернатора, которые приводит пресс-служба, Сахалинская область имеет конкурентоспособные преимущества на этом новом и перспективном рынке."Первое — это близость к потребителям… Этот фактор будет влиять на его конечную стоимость, потому что на транспортировку и хранение приходится примерно половина цены водорода. Второе — наличие ресурсной базы… У нас есть необходимые природные ресурсы для производства водорода. Третье — высокая технологическая готовность", — отметил Лимаренко.По данным пресс-службы, сахалинские проекты нашли отражение в утвержденной правительством РФ концепции развития водородной энергетики страны. По каждому направлению уже предпринимаются конкретные практические шаги."Подписано и реализуется соглашение с "Росатомом" и Air Liquide по строительству на Сахалине завода по крупнотоннажному производству водорода. По проекту завершается разработка технико-экономического обоснования", — сообщили в правительстве.Кроме того, планируется подписание соглашения с "Газпромом" о выделении метана в качестве ресурсной базы для реализации первого этапа проекта для производства 30 тысяч тонн водорода в год. А на полях ВЭФ уже подписан меморандум с Mitsubishi Corporation о разработке технологий по утилизации и переработке СО2 в рамках водородного кластера на Сахалине.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/vzaimodeystvie-1748270253.html

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экономика, технологии, владивосток, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сахалин, газпром, валерий лимаренко, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)