https://ria.ru/20210902/rusgidro-1748274910.html

"Дочка" "Русгидро" консолидирует электросети в Якутии

"Дочка" "Русгидро" консолидирует электросети в Якутии - РИА Новости, 02.09.2021

"Дочка" "Русгидро" консолидирует электросети в Якутии

"Русгидро" и глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о взаимодействии и... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:32

2021-09-02T06:32

2021-09-02T06:32

экономика

втб

дальневосточный федеральный университет

айсен николаев

республика саха (якутия)

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745875171_0:223:2500:1629_1920x0_80_0_0_5a4c8fd55872adc2ea26f6e613192650.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Русгидро" и глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при консолидации на базе "Якутскэнерго", которая входит в "Русгидро", ряда электросетевых объектов, находящихся в собственности Якутии, сообщила компания."Русгидро" отмечает, что передача этих активов на баланс "Якутскэнерго" позволит использовать консолидированные источники инвестиций для приведения электросетевых объектов в нормативное состояние, осуществлять их ремонт в необходимом объеме, что приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, а консолидация энергообъектов будет осуществляться на условиях возвратности инвестиций и затрат на их консолидацию, а также безубыточности их эксплуатации."Подписанное сегодня соглашение позволит повысить надежность обеспечения электроэнергией потребителей Якутии", - также указывает "Русгидро"."Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. По состоянию на 30 июня 61,73% акций компании принадлежало государству, 12,95% - ВТБ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/rusgidro-1748264867.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, втб, дальневосточный федеральный университет, айсен николаев, республика саха (якутия), восточный экономический форум — 2021 (вэф)