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"Дочка" "Русгидро" консолидирует электросети в Якутии
"Дочка" "Русгидро" консолидирует электросети в Якутии - РИА Новости, 02.09.2021
"Дочка" "Русгидро" консолидирует электросети в Якутии
"Русгидро" и глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о взаимодействии и... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:32
2021-09-02T06:32
экономика
втб
дальневосточный федеральный университет
айсен николаев
республика саха (якутия)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Русгидро" и глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при консолидации на базе "Якутскэнерго", которая входит в "Русгидро", ряда электросетевых объектов, находящихся в собственности Якутии, сообщила компания."Русгидро" отмечает, что передача этих активов на баланс "Якутскэнерго" позволит использовать консолидированные источники инвестиций для приведения электросетевых объектов в нормативное состояние, осуществлять их ремонт в необходимом объеме, что приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, а консолидация энергообъектов будет осуществляться на условиях возвратности инвестиций и затрат на их консолидацию, а также безубыточности их эксплуатации."Подписанное сегодня соглашение позволит повысить надежность обеспечения электроэнергией потребителей Якутии", - также указывает "Русгидро"."Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. По состоянию на 30 июня 61,73% акций компании принадлежало государству, 12,95% - ВТБ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/rusgidro-1748264867.html
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экономика, втб, дальневосточный федеральный университет, айсен николаев, республика саха (якутия), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:32 02.09.2021
 
"Дочка" "Русгидро" консолидирует электросети в Якутии

"Русгидро" и глава Якутии Николаев подписали на ВЭФ соглашение о консолидации электросетей

© Depositphotos / Alpha16ЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Depositphotos / Alpha16
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Русгидро" и глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при консолидации на базе "Якутскэнерго", которая входит в "Русгидро", ряда электросетевых объектов, находящихся в собственности Якутии, сообщила компания.
"На базе "Якутскэнерго", входящего в группу "Русгидро", будут консолидированы как объекты распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ, так и имеющие важное системное значение электросетевые объекты напряжением 110-220 кВ", - говорится в сообщении.
"Русгидро" отмечает, что передача этих активов на баланс "Якутскэнерго" позволит использовать консолидированные источники инвестиций для приведения электросетевых объектов в нормативное состояние, осуществлять их ремонт в необходимом объеме, что приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, а консолидация энергообъектов будет осуществляться на условиях возвратности инвестиций и затрат на их консолидацию, а также безубыточности их эксплуатации.
"Подписанное сегодня соглашение позволит повысить надежность обеспечения электроэнергией потребителей Якутии", - также указывает "Русгидро".
"Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. По состоянию на 30 июня 61,73% акций компании принадлежало государству, 12,95% - ВТБ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 04:06
"Русгидро" не будет участвовать в отборе проектов по генерации в Бодайбо
 
ЭкономикаВТБДальневосточный федеральный университетАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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