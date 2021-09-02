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"Русгидро" не будет участвовать в отборе проектов по генерации в Бодайбо
"Русгидро" не будет участвовать в отборе проектов по генерации в Бодайбо - РИА Новости, 02.09.2021
"Русгидро" не будет участвовать в отборе проектов по генерации в Бодайбо
"Русгидро" не планирует участвовать в отборе проектов строительства генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:06
2021-09-02T04:06
экономика
иркутская область
бодайбинский район
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром энергохолдинг
николай шульгинов
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Русгидро" не планирует участвовать в отборе проектов строительства генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников в рамках ВЭФ.В начале мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что отбор проектов строительства генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе должен пройти до конца 2021 года.В декабре прошлого года замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс заявил журналистам, что стоимость строительства новых энергообъектов для БАМа и Транссиба на Дальнем Востоке может быть частично компенсирована за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.Сниккарс также пояснял, что закон предусматривает конкурсную процедуру отбора проектов строительства новой генерации для включения в перечень объектов, субсидируемых за счет надбавки, а в случае с модернизацией существующей генерации - прямое обращение компаний за поддержкой. В ситуации с энергообъектами для БАМа и Транссиба как раз может использоваться механизм конкурса, отмечал он.В апреле был опубликован подготовленный Минэнерго РФ проект постановления правительства о проведении отборов по строительству генерирующих объектов на новых площадках в Бодайбинском районе Иркутской области. Предполагается, что поставщик, который будет признан победителем, заключит долгосрочные договоры с потребителями ценовых зон энергорынка (европейская часть РФ, Урал, Сибирь) на срок 20 лет.Об интересе участвовать в отборе новой генерации для БАМа и Транссиба сообщало "Интер РАО". Принять участие в отборе намерена и "Эн+ Груп" с проектом Тельмамской ГЭС. "Газпром энергохолдинг" также может поучаствовать в отборе и приоритетно для себя рассматривает проекты газовых электростанций.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/utilizatsiya-1748263454.html
https://ria.ru/20210902/postavki-1748262261.html
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экономика, иркутская область, бодайбинский район, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром энергохолдинг, николай шульгинов, россия
04:06 02.09.2021
 
"Русгидро" не будет участвовать в отборе проектов по генерации в Бодайбо

"Русгидро" не планирует участвовать в отборе проектов строительства генерации в Бодайбо

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Русгидро" не планирует участвовать в отборе проектов строительства генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников в рамках ВЭФ.
"Не планируем. … Там условия конкурса такие, они вообще не заточены под ГЭС", - сказал Бердников, отвечая на вопрос о возможном участии "Русгидро" в отборе.
В начале мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что отбор проектов строительства генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе должен пройти до конца 2021 года.
В декабре прошлого года замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс заявил журналистам, что стоимость строительства новых энергообъектов для БАМа и Транссиба на Дальнем Востоке может быть частично компенсирована за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.
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Сниккарс также пояснял, что закон предусматривает конкурсную процедуру отбора проектов строительства новой генерации для включения в перечень объектов, субсидируемых за счет надбавки, а в случае с модернизацией существующей генерации - прямое обращение компаний за поддержкой. В ситуации с энергообъектами для БАМа и Транссиба как раз может использоваться механизм конкурса, отмечал он.
В апреле был опубликован подготовленный Минэнерго РФ проект постановления правительства о проведении отборов по строительству генерирующих объектов на новых площадках в Бодайбинском районе Иркутской области. Предполагается, что поставщик, который будет признан победителем, заключит долгосрочные договоры с потребителями ценовых зон энергорынка (европейская часть РФ, Урал, Сибирь) на срок 20 лет.
Об интересе участвовать в отборе новой генерации для БАМа и Транссиба сообщало "Интер РАО". Принять участие в отборе намерена и "Эн+ Груп" с проектом Тельмамской ГЭС. "Газпром энергохолдинг" также может поучаствовать в отборе и приоритетно для себя рассматривает проекты газовых электростанций.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаИркутская областьБодайбинский районМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Газпром энергохолдингНиколай ШульгиновРоссия
 
 
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