https://ria.ru/20210902/rusgidro-1748264867.html

"Русгидро" не будет участвовать в отборе проектов по генерации в Бодайбо

"Русгидро" не будет участвовать в отборе проектов по генерации в Бодайбо - РИА Новости, 02.09.2021

"Русгидро" не будет участвовать в отборе проектов по генерации в Бодайбо

"Русгидро" не планирует участвовать в отборе проектов строительства генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:06

2021-09-02T04:06

2021-09-02T04:06

экономика

иркутская область

бодайбинский район

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром энергохолдинг

николай шульгинов

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Русгидро" не планирует участвовать в отборе проектов строительства генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников в рамках ВЭФ.В начале мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что отбор проектов строительства генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе должен пройти до конца 2021 года.В декабре прошлого года замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс заявил журналистам, что стоимость строительства новых энергообъектов для БАМа и Транссиба на Дальнем Востоке может быть частично компенсирована за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.Сниккарс также пояснял, что закон предусматривает конкурсную процедуру отбора проектов строительства новой генерации для включения в перечень объектов, субсидируемых за счет надбавки, а в случае с модернизацией существующей генерации - прямое обращение компаний за поддержкой. В ситуации с энергообъектами для БАМа и Транссиба как раз может использоваться механизм конкурса, отмечал он.В апреле был опубликован подготовленный Минэнерго РФ проект постановления правительства о проведении отборов по строительству генерирующих объектов на новых площадках в Бодайбинском районе Иркутской области. Предполагается, что поставщик, который будет признан победителем, заключит долгосрочные договоры с потребителями ценовых зон энергорынка (европейская часть РФ, Урал, Сибирь) на срок 20 лет.Об интересе участвовать в отборе новой генерации для БАМа и Транссиба сообщало "Интер РАО". Принять участие в отборе намерена и "Эн+ Груп" с проектом Тельмамской ГЭС. "Газпром энергохолдинг" также может поучаствовать в отборе и приоритетно для себя рассматривает проекты газовых электростанций.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/utilizatsiya-1748263454.html

https://ria.ru/20210902/postavki-1748262261.html

иркутская область

бодайбинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, иркутская область, бодайбинский район, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром энергохолдинг, николай шульгинов, россия