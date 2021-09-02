https://ria.ru/20210902/rt-1748407682.html

МИД прокомментировал позицию Союза журналистов ФРГ по лицензированию RT

МИД прокомментировал позицию Союза журналистов ФРГ по лицензированию RT - РИА Новости, 02.09.2021

МИД прокомментировал позицию Союза журналистов ФРГ по лицензированию RT

Москва шокирована комментарием пресс-секретаря Союза журналистов ФРГ Хендрика Цернера, приветствовавшего отказ властей Люксембурга оформить лицензию на... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:50

2021-09-02T17:50

2021-09-02T22:57

люксембург (государство)

москва

владимир путин

мария захарова

обсе

европарламент

россия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Москва шокирована комментарием пресс-секретаря Союза журналистов ФРГ Хендрика Цернера, приветствовавшего отказ властей Люксембурга оформить лицензию на спутниковое вещание немецкой версии российского телеканала RT. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В середине августа в СМИ появилась информация, что люксембургский медиарегулятор отказал RT в лицензировании по причине несоответствия телеканала техническим критериям. После того как юристы RT изучат ответ Люксембурга, примут решение о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.Как напомнила Захарова, Цернер назвал отказ в оформлении лицензии "победой для радиовещания, журналистики и всех телезрителей"."Речь идет не о руководителе политической партии, у которого есть какая-то собственная исключительно политизированная повестка, речь идет не о подпольном лидере какого-то националистического движения, речь идет, повторю, о пресс-секретаре Союза журналистов Германии", — сказала она на брифинге.По словам дипломата, в заявлении Цернера налицо противоречия."Вы можете сколько угодно говорить, что вам не нравится то или иное средство массовой информации, но для того чтобы оно вам не нравилось, у вас должны быть факты, доказывающие, что оно каким-то образом не соответствует тем самым нормам, по которым должно работать средство массовой информации", — пояснила представитель МИД.Она обратилась к представителю ОБСЕ по свободе слова и защите журналистов Терезе Рибейро и попросила его дать оценку данному высказыванию Цернера."Прямая цитата: "Те, кто работают на Russia Today, распрощались с критической и независимой журналистикой", — процитировала представителя Союза журналистов ФРГ Захарова.В последние годы ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами названы Sputnik и RT. Комментируя принятие этого документа, Владимир Путин поздравил журналистов этих СМИ с результативной работой. При этом он отметил, что резолюция свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

https://ria.ru/20210820/rt-1746605248.html

https://ria.ru/20210821/inoagent-1746646502.html

https://ria.ru/20210817/rt-1746099931.html

люксембург (государство)

москва

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люксембург (государство), москва, владимир путин, мария захарова, обсе, европарламент, россия